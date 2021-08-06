https://ria.ru/20210806/neft-1744672410.html

Цены на нефть продолжают восстанавливаться после сильного падения за неделю

Цены на нефть продолжают восстанавливаться после сильного падения за неделю - РИА Новости, 06.08.2021

Цены на нефть продолжают восстанавливаться после сильного падения за неделю

Мировые цены на нефть продолжают коррекционно расти в пятницу днем после самого сильного недельного падения в текущем году, связанного с ухудшением... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T13:33

2021-08-06T13:33

2021-08-06T13:33

экономика

сша

brent

китай

baker hughes

цены на нефть

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают коррекционно расти в пятницу днем после самого сильного недельного падения в текущем году, связанного с ухудшением эпидемиологической ситуации, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 13.02 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,48% - до 71,63 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,43% - до 69,39 доллара за баррель.Цены на нефть продолжают восстанавливаться в пятницу днем после самого сильного падения за неделю в этом году. С начала недели цены на "черное золото" упали на 6% на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации. Так, рост числа заболеваемости штаммом "дельта" в Китае привел к введению дополнительных ограничений на передвижение, что снизило спрос на топливо.В пятницу внимание инвесторов также сосредоточено на данных по числу действующих нефтяных буровых установок в США, которые будут опубликованы нефтесервисной компанией Baker Hughes. За предыдущую неделю показатель снизился на две, до 385 агрегатов.Главным событием недели для трейдеров остаются статданные по рынку труда в США, которые будут опубликованы позднее в пятницу. Аналитики полагают, что в июле показатель снизился до 5,7% с 5,9% в июне. Инвесторы полагают, что эти статданные являются важным показателем процесса восстановления экономики.

https://radiosputnik.ria.ru/20210806/gaz-1744669982.html

https://ria.ru/20210805/rynki-1744392890.html

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экономика, сша, brent, китай, baker hughes, цены на нефть