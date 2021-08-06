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Суд приговорил брата Навального к году условного срока
Суд приговорил брата Навального к году условного срока - РИА Новости, 06.08.2021
Суд приговорил брата Навального к году условного срока
Преображенский суд Москвы назначил один год условного срока брату Алексея Навального Олегу, признав его виновным в подстрекательстве людей к нарушению... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T14:12
2021-08-06T14:15
происшествия
москва
олег навальный
ив роше
фонд борьбы с коррупцией
любовь соболь
россия
людмила штейн (депутат)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Преображенский суд Москвы назначил один год условного срока брату Алексея Навального Олегу, признав его виновным в подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил, сообщил РИА Новости его адвокат Никос Параскевов.Такое наказание ранее запросил государственный обвинитель: один год условно, но с испытательным сроком три года."Приговором Преображенского районного суда города Москвы Навальный Олег признан виновным по части 4 статьи 33, части 1 статьи 236 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на один год. Срок считается условным, с испытательным сроком на один год", - сказал собеседник агентства.Как утверждает следствие, из-за призывов Олега Навального и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".Также фигурантами дела проходят муниципальный депутат Людмила Штейн, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и другие. Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.В рамках этого дела суд уже приговорил юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь и соратника Навального Николая Ляскина к полутора и одному годам ограничения свободы соответственно.На этот срок им запрещено уходить из дома ночью, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы региона, а также необходимо отмечаться в инспекции трижды в месяц.Изначально Олег Навальный, как и большинство других обвиняемых, был под домашним арестом. С апреля его перевели под запрет "определенных действий": ему запрещено уходить из дома по ночам, общаться с другими обвиняемыми или свидетелями по уголовному делу, а также пользоваться интернетом.У Олега Навального уже есть судимость: в 2014 году он вместе с братом Алексеем был осужден по делу о хищении 26 миллионов рублей у "Ив Роше". Алексей тогда получил три с половиной года условно, а Олег — такой же срок, но реального заключения, в колонии общего режима. Освободился из колонии в 2018 году.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом и ликвидированная.
https://radiosputnik.ria.ru/20210801/navalnyy-1743875858.html
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происшествия, москва, олег навальный, ив роше, фонд борьбы с коррупцией, любовь соболь, россия, людмила штейн (депутат)
14:12 06.08.2021 (обновлено: 14:15 06.08.2021)
 
Суд приговорил брата Навального к году условного срока

Суд приговорил брата Навального к году условного срока за нарушение COVID-правил на акции протеста

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкОлег Навальный в зале заседаний Московского городского суда
Олег Навальный в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Преображенский суд Москвы назначил один год условного срока брату Алексея Навального Олегу, признав его виновным в подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил, сообщил РИА Новости его адвокат Никос Параскевов.
Такое наказание ранее запросил государственный обвинитель: один год условно, но с испытательным сроком три года.
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"Приговором Преображенского районного суда города Москвы Навальный Олег признан виновным по части 4 статьи 33, части 1 статьи 236 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на один год. Срок считается условным, с испытательным сроком на один год", - сказал собеседник агентства.
Как утверждает следствие, из-за призывов Олега Навального и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".
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Также фигурантами дела проходят муниципальный депутат Людмила Штейн, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и другие. Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.
В рамках этого дела суд уже приговорил юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь и соратника Навального Николая Ляскина к полутора и одному годам ограничения свободы соответственно.
На этот срок им запрещено уходить из дома ночью, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы региона, а также необходимо отмечаться в инспекции трижды в месяц.
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Изначально Олег Навальный, как и большинство других обвиняемых, был под домашним арестом. С апреля его перевели под запрет "определенных действий": ему запрещено уходить из дома по ночам, общаться с другими обвиняемыми или свидетелями по уголовному делу, а также пользоваться интернетом.
У Олега Навального уже есть судимость: в 2014 году он вместе с братом Алексеем был осужден по делу о хищении 26 миллионов рублей у "Ив Роше". Алексей тогда получил три с половиной года условно, а Олег — такой же срок, но реального заключения, в колонии общего режима. Освободился из колонии в 2018 году.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом и ликвидированная.
 
ПроисшествияМоскваОлег НавальныйИв РошеФонд борьбы с коррупциейЛюбовь СобольРоссияЛюдмила Штейн (депутат)
 
 
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