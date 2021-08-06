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Эксперты рассказали, кто попадет под углеродные налоги в будущем
Эксперты рассказали, кто попадет под углеродные налоги в будущем - РИА Новости, 06.08.2021
Эксперты рассказали, кто попадет под углеродные налоги в будущем
Углеродные налоги из-за усиления необходимости сокращать выбросы парниковых газов в будущем будут все больше распространяться на углеродоемкие отрасли,... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T07:22
2021-08-06T07:22
экономика
общество
экология
налоги
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Углеродные налоги из-за усиления необходимости сокращать выбросы парниковых газов в будущем будут все больше распространяться на углеродоемкие отрасли, например, нефтехимические и химические производства, но в сельском хозяйстве их появления пока ожидать не стоит, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков ранее допустил, что из-за климатических изменений может появиться налог на мясо. Идея такого налога состоит в том, чтобы компенсировать негативное воздействие сельского хозяйства на климат - животноводство выбрасывает много метана, одного из главных парниковых газов.Как отмечает руководитель направления "Климат и зеленая энергетика" ЦСР Ирина Поминова, сейчас углеродные налоги преимущественно сосредоточены на ископаемом топливе, сжигание которого вносит основной вклад в формирование антропогенных выбросов парниковых газов. "В отраслевом разрезе в фокусе электроэнергетика (около 32% совокупных выбросов в 2018 году по данным WRI) и транспорт (около 14%)", - продолжила эксперт.По ее словам, перспективы распространения климатических сборов на другие отрасли можно оценить на примере развития Европейской системы торговли квотами на выбросы, действующей с 2005 года (торговля квотами является альтернативой углеродным налогам). "Внедрение европейской системы происходит поэтапно, с расширением ее охвата по отраслям и парниковым газам. Вначале она охватывала промышленные установки энергетического сектора и энергоемких производств, затем был добавлен авиационный сектор, затем производство алюминия, хранение и улавливание углерода, нефтехимия и ряд других химических производств", - указывает Поминова.Она добавила, что вклад сельского хозяйства в выбросы парниковых газов в мире также достаточно ощутим – в 2018 году его доля оценивалась в 12%, и это преимущественно животноводство. "Но пока этот сектор практически нигде не попадает под климатические сборы. Напротив, в том же ЕС широко распространено субсидирование с/х производителей. И постепенный отказ от такого субсидирования – возможно, более вероятный и близкий сценарий для сельского хозяйства, чем налогообложение конечной продукции", - заключила эксперт.
https://ria.ru/20210806/sbor-1744600494.html
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экономика, общество, экология, налоги, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
07:22 06.08.2021
 
Эксперты рассказали, кто попадет под углеродные налоги в будущем

Эксперты объяснили, кто попадет под углеродные налоги из-за сокращения выбросов парниковых газов

© РИА Новости / Алексей МальгавкоОбъем выбросов парниковых газов в России за 25 лет сократился почти вдвое
Объем выбросов парниковых газов в России за 25 лет сократился почти вдвое - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Углеродные налоги из-за усиления необходимости сокращать выбросы парниковых газов в будущем будут все больше распространяться на углеродоемкие отрасли, например, нефтехимические и химические производства, но в сельском хозяйстве их появления пока ожидать не стоит, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"В будущем, по мере усиления необходимости сокращать выбросы парниковых газов, стоит ожидать не введения как таковых новых налогов, а распространения уже существующих в мире углеродных налогов на новые виды деятельности со значительным углеродным следом. Это вполне логично, потому что снижение выбросов должны обеспечивать производители, а углеродные налоги в свою очередь взимаются именно с них", - говорит руководитель направления "Налоговая политика" ЦСР Левон Айрапетян.
Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков ранее допустил, что из-за климатических изменений может появиться налог на мясо. Идея такого налога состоит в том, чтобы компенсировать негативное воздействие сельского хозяйства на климат - животноводство выбрасывает много метана, одного из главных парниковых газов.
Как отмечает руководитель направления "Климат и зеленая энергетика" ЦСР Ирина Поминова, сейчас углеродные налоги преимущественно сосредоточены на ископаемом топливе, сжигание которого вносит основной вклад в формирование антропогенных выбросов парниковых газов. "В отраслевом разрезе в фокусе электроэнергетика (около 32% совокупных выбросов в 2018 году по данным WRI) и транспорт (около 14%)", - продолжила эксперт.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
00:35
Стал известен потенциальный размер углеродного сбора ЕС для России
По ее словам, перспективы распространения климатических сборов на другие отрасли можно оценить на примере развития Европейской системы торговли квотами на выбросы, действующей с 2005 года (торговля квотами является альтернативой углеродным налогам). "Внедрение европейской системы происходит поэтапно, с расширением ее охвата по отраслям и парниковым газам. Вначале она охватывала промышленные установки энергетического сектора и энергоемких производств, затем был добавлен авиационный сектор, затем производство алюминия, хранение и улавливание углерода, нефтехимия и ряд других химических производств", - указывает Поминова.
Она добавила, что вклад сельского хозяйства в выбросы парниковых газов в мире также достаточно ощутим – в 2018 году его доля оценивалась в 12%, и это преимущественно животноводство. "Но пока этот сектор практически нигде не попадает под климатические сборы. Напротив, в том же ЕС широко распространено субсидирование с/х производителей. И постепенный отказ от такого субсидирования – возможно, более вероятный и близкий сценарий для сельского хозяйства, чем налогообложение конечной продукции", - заключила эксперт.
Продажа мяса в магазине - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
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Минфин исключил возможность введения налога на мясо
 
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