https://ria.ru/20210806/nalogi-1744610572.html

Эксперты рассказали, кто попадет под углеродные налоги в будущем

Эксперты рассказали, кто попадет под углеродные налоги в будущем - РИА Новости, 06.08.2021

Эксперты рассказали, кто попадет под углеродные налоги в будущем

Углеродные налоги из-за усиления необходимости сокращать выбросы парниковых газов в будущем будут все больше распространяться на углеродоемкие отрасли,... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T07:22

2021-08-06T07:22

2021-08-06T07:22

экономика

общество

экология

налоги

россия

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Углеродные налоги из-за усиления необходимости сокращать выбросы парниковых газов в будущем будут все больше распространяться на углеродоемкие отрасли, например, нефтехимические и химические производства, но в сельском хозяйстве их появления пока ожидать не стоит, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков ранее допустил, что из-за климатических изменений может появиться налог на мясо. Идея такого налога состоит в том, чтобы компенсировать негативное воздействие сельского хозяйства на климат - животноводство выбрасывает много метана, одного из главных парниковых газов.Как отмечает руководитель направления "Климат и зеленая энергетика" ЦСР Ирина Поминова, сейчас углеродные налоги преимущественно сосредоточены на ископаемом топливе, сжигание которого вносит основной вклад в формирование антропогенных выбросов парниковых газов. "В отраслевом разрезе в фокусе электроэнергетика (около 32% совокупных выбросов в 2018 году по данным WRI) и транспорт (около 14%)", - продолжила эксперт.По ее словам, перспективы распространения климатических сборов на другие отрасли можно оценить на примере развития Европейской системы торговли квотами на выбросы, действующей с 2005 года (торговля квотами является альтернативой углеродным налогам). "Внедрение европейской системы происходит поэтапно, с расширением ее охвата по отраслям и парниковым газам. Вначале она охватывала промышленные установки энергетического сектора и энергоемких производств, затем был добавлен авиационный сектор, затем производство алюминия, хранение и улавливание углерода, нефтехимия и ряд других химических производств", - указывает Поминова.Она добавила, что вклад сельского хозяйства в выбросы парниковых газов в мире также достаточно ощутим – в 2018 году его доля оценивалась в 12%, и это преимущественно животноводство. "Но пока этот сектор практически нигде не попадает под климатические сборы. Напротив, в том же ЕС широко распространено субсидирование с/х производителей. И постепенный отказ от такого субсидирования – возможно, более вероятный и близкий сценарий для сельского хозяйства, чем налогообложение конечной продукции", - заключила эксперт.

https://ria.ru/20210806/sbor-1744600494.html

https://ria.ru/20210804/myaso-1744412802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, экология, налоги, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента)