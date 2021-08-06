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МВД объявило награду в миллион рублей за помощь в поимке сбежавшего из ИВС
МВД объявило награду в миллион рублей за помощь в поимке сбежавшего из ИВС - РИА Новости, 06.08.2021
МВД объявило награду в миллион рублей за помощь в поимке сбежавшего из ИВС
Министерство внутренних дел России объявило награду в 1 миллион рублей за помощь в поимке одного из сбежавших из изолятора временного содержания (ИВС) в... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T19:16
2021-08-06T19:33
московская область (подмосковье)
происшествия
истра
следственный комитет россии (ск рф)
россия
побег подсудимых из ивс в истре
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Министерство внутренних дел России объявило награду в 1 миллион рублей за помощь в поимке одного из сбежавших из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье, обвиняемого в убийстве "мясного короля", сообщается на сайте ведомства."Министерство внутренних дел Российской Федерации объявляет о назначении вознаграждения в сумме один миллион рублей за помощь в розыске Мавриди Александра Николаевича, 16.01.1971 года рождения, который обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи", - говорится в сообщении.По данным СК РФ, Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката, 6 августа совершил побег из ИВС в Истре вместе с четырьмя мужчинами, обвиняемыми в краже.Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, обратиться по телефонам 02, +7 (495) 994-50-64, +7 (495) 609-77-06."Обратившимся гарантируются конфиденциальность и безопасность. Кроме того, за предоставление информации, которая приведет к задержанию Александра Мавриди, будет выплачено денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье), происшествия, истра, следственный комитет россии (ск рф), россия, побег подсудимых из ивс в истре
19:16 06.08.2021 (обновлено: 19:33 06.08.2021)
 
МВД объявило награду в миллион рублей за помощь в поимке сбежавшего из ИВС

МВД объявило награду в миллион рублей за помощь в поимке сбежавшего Мавриди из ИВС в Истре

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкКолючая проволока на стене изолятора временного содержания в подмосковной Истре, откуда сбежали пятеро заключенных
Колючая проволока на стене изолятора временного содержания в подмосковной Истре, откуда сбежали пятеро заключенных - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Министерство внутренних дел России объявило награду в 1 миллион рублей за помощь в поимке одного из сбежавших из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье, обвиняемого в убийстве "мясного короля", сообщается на сайте ведомства.
"Министерство внутренних дел Российской Федерации объявляет о назначении вознаграждения в сумме один миллион рублей за помощь в розыске Мавриди Александра Николаевича, 16.01.1971 года рождения, который обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи", - говорится в сообщении.
По данным СК РФ, Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката, 6 августа совершил побег из ИВС в Истре вместе с четырьмя мужчинами, обвиняемыми в краже.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, обратиться по телефонам 02, +7 (495) 994-50-64, +7 (495) 609-77-06.
"Обратившимся гарантируются конфиденциальность и безопасность. Кроме того, за предоставление информации, которая приведет к задержанию Александра Мавриди, будет выплачено денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции возле ОМВД России по городу Истре, где находится изолятор временного содержания, из которого сбежали пятеро заключенных - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
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Московская область (Подмосковье)ПроисшествияИстраСледственный комитет России (СК РФ)РоссияПобег подсудимых из ИВС в Истре
 
 
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