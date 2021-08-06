https://ria.ru/20210806/mvd-1744759027.html

МВД объявило награду в миллион рублей за помощь в поимке сбежавшего из ИВС

МВД объявило награду в миллион рублей за помощь в поимке сбежавшего из ИВС - РИА Новости, 06.08.2021

МВД объявило награду в миллион рублей за помощь в поимке сбежавшего из ИВС

Министерство внутренних дел России объявило награду в 1 миллион рублей за помощь в поимке одного из сбежавших из изолятора временного содержания (ИВС) в... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T19:16

2021-08-06T19:16

2021-08-06T19:33

московская область (подмосковье)

происшествия

истра

следственный комитет россии (ск рф)

россия

побег подсудимых из ивс в истре

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Министерство внутренних дел России объявило награду в 1 миллион рублей за помощь в поимке одного из сбежавших из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье, обвиняемого в убийстве "мясного короля", сообщается на сайте ведомства."Министерство внутренних дел Российской Федерации объявляет о назначении вознаграждения в сумме один миллион рублей за помощь в розыске Мавриди Александра Николаевича, 16.01.1971 года рождения, который обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи", - говорится в сообщении.По данным СК РФ, Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката, 6 августа совершил побег из ИВС в Истре вместе с четырьмя мужчинами, обвиняемыми в краже.Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, обратиться по телефонам 02, +7 (495) 994-50-64, +7 (495) 609-77-06."Обратившимся гарантируются конфиденциальность и безопасность. Кроме того, за предоставление информации, которая приведет к задержанию Александра Мавриди, будет выплачено денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210806/pobeg-1744671008.html

московская область (подмосковье)

истра

россия

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московская область (подмосковье), происшествия, истра, следственный комитет россии (ск рф), россия, побег подсудимых из ивс в истре