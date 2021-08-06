https://ria.ru/20210806/mozgi-1744599113.html

"Туман в голове". Врач рассказала о повреждении мозга после коронавируса

"Туман в голове". Врач рассказала о повреждении мозга после коронавируса - РИА Новости, 06.08.2021

"Туман в голове". Врач рассказала о повреждении мозга после коронавируса

В каких случаях после COVID-19 следует посетить невропатолога, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ,... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T02:15

2021-08-06T02:15

2021-08-06T02:15

распространение коронавируса

общество

здоровье

головной мозг

россия

коронавирус covid-19

зухра павлова

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В каких случаях после COVID-19 следует посетить невропатолога, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ, автор Telegram-канала "Доктор Павлова" Зухра Павлова.Она напомнила, что коронавирус атакует не только легкие и сосуды, но и центральную нервную систему, наиболее явные последствия этого обычно замечает сам переболевший.Если такой "туман" в голове сохраняется постоянно, это повод для визита к невропатологу, уверена Павлова.По ее словам, признаком проблем с центральной нервной системой могут быть и участившиеся головные боли.Если после перенесенного COVID-19 у вас появились устойчивые головные боли, вялость, вы не можете сосредоточиться и быстро решать какие-то задачи, надо обращаться к невропатологу, и чем быстрее, тем лучше, посоветовала Павлова.

https://ria.ru/20210805/voz-1744597367.html

https://ria.ru/20210803/koronavirus-1744148281.html

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общество, здоровье, головной мозг, россия, коронавирус covid-19, зухра павлова