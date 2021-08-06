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"Туман в голове". Врач рассказала о повреждении мозга после коронавируса
"Туман в голове". Врач рассказала о повреждении мозга после коронавируса - РИА Новости, 06.08.2021
"Туман в голове". Врач рассказала о повреждении мозга после коронавируса
В каких случаях после COVID-19 следует посетить невропатолога, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ,... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T02:15
2021-08-06T02:15
распространение коронавируса
общество
здоровье
головной мозг
россия
коронавирус covid-19
зухра павлова
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В каких случаях после COVID-19 следует посетить невропатолога, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ, автор Telegram-канала "Доктор Павлова" Зухра Павлова.Она напомнила, что коронавирус атакует не только легкие и сосуды, но и центральную нервную систему, наиболее явные последствия этого обычно замечает сам переболевший.Если такой "туман" в голове сохраняется постоянно, это повод для визита к невропатологу, уверена Павлова.По ее словам, признаком проблем с центральной нервной системой могут быть и участившиеся головные боли.Если после перенесенного COVID-19 у вас появились устойчивые головные боли, вялость, вы не можете сосредоточиться и быстро решать какие-то задачи, надо обращаться к невропатологу, и чем быстрее, тем лучше, посоветовала Павлова.
https://ria.ru/20210805/voz-1744597367.html
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общество, здоровье, головной мозг, россия, коронавирус covid-19, зухра павлова
02:15 06.08.2021
 
"Туман в голове". Врач рассказала о повреждении мозга после коронавируса

Врач Павлова рассказала о повреждении мозга после коронавируса

© Depositphotos / sudok1КТ головного мозга
КТ головного мозга - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Depositphotos / sudok1
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В каких случаях после COVID-19 следует посетить невропатолога, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ, автор Telegram-канала "Доктор Павлова" Зухра Павлова.
Она напомнила, что коронавирус атакует не только легкие и сосуды, но и центральную нервную систему, наиболее явные последствия этого обычно замечает сам переболевший.
"Ухудшается память, в голове появляется "туман", когнитивные функции снижаются, и человек теряет возможность выполнять прежнюю работу. У меня была финансовый директор на приеме, она сказала, что боится, что скоро все начнут замечать, что она стала "буксовать", не может посчитать цифры в уме и не может сосредоточиться", — сказала врач.
Если такой "туман" в голове сохраняется постоянно, это повод для визита к невропатологу, уверена Павлова.
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По ее словам, признаком проблем с центральной нервной системой могут быть и участившиеся головные боли.
"У меня была пациентка на приеме с тяжелым повреждением мозга. Мы сначала думали, что у нее опухоль, но потом выяснили, что нет, однако проблема все равно была очень серьезная. Головные боли у нее до этого были несколько месяцев, а когда она пришла к врачу, то было уже большое поражение", — отметила кандидат медицинских наук.
Если после перенесенного COVID-19 у вас появились устойчивые головные боли, вялость, вы не можете сосредоточиться и быстро решать какие-то задачи, надо обращаться к невропатологу, и чем быстрее, тем лучше, посоветовала Павлова.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровьеГоловной мозгРоссияКоронавирус COVID-19Зухра Павлова
 
 
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