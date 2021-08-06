"Туман в голове". Врач рассказала о повреждении мозга после коронавируса
Врач Павлова рассказала о повреждении мозга после коронавируса
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В каких случаях после COVID-19 следует посетить невропатолога, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ, автор Telegram-канала "Доктор Павлова" Зухра Павлова.
Она напомнила, что коронавирус атакует не только легкие и сосуды, но и центральную нервную систему, наиболее явные последствия этого обычно замечает сам переболевший.
"Ухудшается память, в голове появляется "туман", когнитивные функции снижаются, и человек теряет возможность выполнять прежнюю работу. У меня была финансовый директор на приеме, она сказала, что боится, что скоро все начнут замечать, что она стала "буксовать", не может посчитать цифры в уме и не может сосредоточиться", — сказала врач.
Если такой "туман" в голове сохраняется постоянно, это повод для визита к невропатологу, уверена Павлова.
По ее словам, признаком проблем с центральной нервной системой могут быть и участившиеся головные боли.
"У меня была пациентка на приеме с тяжелым повреждением мозга. Мы сначала думали, что у нее опухоль, но потом выяснили, что нет, однако проблема все равно была очень серьезная. Головные боли у нее до этого были несколько месяцев, а когда она пришла к врачу, то было уже большое поражение", — отметила кандидат медицинских наук.
Если после перенесенного COVID-19 у вас появились устойчивые головные боли, вялость, вы не можете сосредоточиться и быстро решать какие-то задачи, надо обращаться к невропатологу, и чем быстрее, тем лучше, посоветовала Павлова.