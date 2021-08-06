https://ria.ru/20210806/most-1744655712.html

Второй мост через Шексну в Череповце откроют в августе 2022 года

Второй мост через Шексну в Череповце откроют в августе 2022 года - РИА Новости, 06.08.2021

Второй мост через Шексну в Череповце откроют в августе 2022 года

Второй мост через реку Шексну в Череповце будет открыт для движения транспорта в середине августа 2022 года, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников на... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T12:23

2021-08-06T12:23

2021-08-06T12:23

вологодская область

общество

олег кувшинников

череповец

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ВОЛОГДА, 6 авг – РИА Новости. Второй мост через реку Шексну в Череповце будет открыт для движения транспорта в середине августа 2022 года, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников на совещании с мостостроителями.В четверг компания АО "Мостострой-11" приступила к сборке центрального пролетного строения моста, завершить работы планируют в декабре этого года, а в мае приступить к асфальтированию проезжей части моста.По словам мэра Череповца Вадима Германова, мост значительно ускорит перемещение горожан по городу – из района в район можно будет попасть за 15-20 минут вместо 40-60 минут сейчас.Строительство второго моста через Шексну разбито на 4 комплекса, к первому – строительству подъездных путей приступили в 2017 году. Первоначально планировалось сдать объект в 2025 году, однако позже срок был значительно сокращен. Общая протяженность моста с подъездами и развязками на въезде составит около 3,5 километров, протяженность мостового перехода через реку – 1,32 километра. Стоимость объекта – порядка 16,6 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210723/gospomosch-1742589708.html

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общество, олег кувшинников, череповец