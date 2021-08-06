https://ria.ru/20210806/moshennik-1744557329.html

Первый признак финансовой пирамиды. Как забрать у мошенников свои деньги

Первый признак финансовой пирамиды. Как забрать у мошенников свои деньги - РИА Новости, 06.08.2021

Первый признак финансовой пирамиды. Как забрать у мошенников свои деньги

На фоне усиления интереса россиян к инвестициям активизировались мошенники. За первое полугодие ЦБ выявил 729 организаций с признаками нелегальной деятельности... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T08:00

2021-08-06T08:00

2021-08-06T08:07

экономика

центральный банк рф (цб рф)

биржа

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Ирина Бадмаева. На фоне усиления интереса россиян к инвестициям активизировались мошенники. За первое полугодие ЦБ выявил 729 организаций с признаками нелегальной деятельности — на 16,5 процента больше, чем в прошлом году. Как отмечает регулятор, злоумышленники применяют и прежние, и новые схемы — в том числе через социальные сети. Как не стать жертвой обмана — в материале РИА Новости.Взять в оборот любой ценойС января по июнь ЦБ обнаружил 146 финансовых пирамид — в полтора раза больше, чем за тот же период 2020-го. Из них 87 — интернет-проекты, действующие через блоги, форумы, видеохостинги и мессенджеры.Сказывается повышение интереса населения к инвестициям, вызванное падением доходности банковских вкладов. Но финансовая грамотность оставляет желать лучшего, чем и пользуются мошенники. Навязывают проекты якобы по популярным темам и направлениями. Например, предлагают "вкладываться" в псевдокриптовалюты, которые нигде не торгуются, не имеют никакой ценности. Или советуют "инвестировать" в создание или расширение криптоферм.Как правило, злоумышленники не только не открывают офис, но даже не делают сайт. Главный принцип — брать клиента "тепленьким", не оставляя никаких зацепок следователям. В социальных сетях проводят активные рекламные кампании. Истории на картинках и в постах создают образ успешного человека, о котором мечтают многие: молодые люди и девушки путешествуют, отдыхают, несмотря на карантин. Короче, живут в свое удовольствие без обязательств.Если юридическое лицо зарегистрировано, то за границей. Причем география очень широкая: от ЮАР до Новой Зеландии. Так мошенники, с одной стороны, демонстрируют легальность, успешность, а с другой — скрываются от полиции и Банка России. Поэтому стоит насторожиться, если ваши "финансовые консультанты" не желают работать в российской юрисдикции.Игра в биржуПомимо финансовых пирамид, выросло число нелегальных форекс-дилеров — почти на 70 процентов, до 239.Их жертвы — те, кто хотел заработать на бирже. Недобросовестные игроки рынка ценных бумаг также привлекают клиентов через соцсети.Не дремлют и черные кредиторы: в ЦБ насчитали 344 компании (годом ранее было 386). Более 130 злоупотребляли доверием потребителей, называя себя микрофинансовыми организациями. Чтобы привлечь заемщиков, дельцы открывают офисы на месте обанкротившихся компаний, демонстрируют сканы лицензий кредиторов.Длительное падение доходов вынуждает людей искать новые способы сохранить и приумножить сбережения. Мошенники предлагают вложить деньги сегодня и уже буквально завтра — заработать. "У них одна цель — завладеть средствами вкладчика и, когда пирамида достигнет достаточной массы, — обрушить ее. Детали, инструменты, сроки могут отличаться, но цикл общий. И чудесных обогащений, увы, не бывает", — говорит Алексей Кирсанов, председатель московской коллегии "Инконсалт".Доверчивые россияне отдают наличные или переводят с карты, отмечают в Банке России. По оценке регулятора, в месяц в средней финансовой пирамиде теряют от 30 до 50 миллионов рублей. Хотя бывает, что и в разы больше.Следует учесть и то, что в прошлом году контрольно-надзорные органы — от налоговиков до приставов — работали в несколько усеченном режиме. Это тоже способствовало расцвету нелегального рынка, добавляет Павел Уткин, ведущий юрист компании "Парфенон".Пустышка в красивой оберткеВ конце минувшего месяца в Татарстане арестовали одного из основателей пирамиды Finiko Кирилла Доронина. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, с августа 2019-го по декабрь 2020-го злоумышленники завлекали клиентов, суля доходность до 25 процентов в месяц. Получить такие деньги предполагалось за счет операций с криптовалютами, на фондовых рынках и различных торговых площадках. Однако бурная инвестиционная деятельность была только на словах.ЦБ заподозрил Finiko в недобросовестности и приостановил работу компании. Сообщается, что в нее вложили около 70 миллионов рублей. В МВД поступила сотня заявлений от обманутых вкладчиков.Быстрая и сверхвысокая доходность — первый признак финансовой пирамиды."Если процент значительно превышает ставки по депозитам, стоит задуматься. Не существует настолько успешного бизнеса, который при экономическом кризисе способен обеспечить прибыль, допустим, в 30 процентов, когда банковские ставки — на уровне трех. Даже 15-20 выглядят подозрительно", — предупреждает Полина Гусятникова, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners.Финансовые пирамиды — чаще всего фирмы-однодневки. Но в красивом престижном месте. "Облюбовали какой-нибудь международный деловой центр, поскольку там преимущественно крупные компании с репутацией. В офисе потенциальные жертвы видят богатый, стильный интерьер. Их встречает обученный персонал с красочными презентациями. Финансовые пирамиды не экономят на маркетинге и антураже", — продолжает собеседница.Поэтому, прежде чем кому-то отдать кровно заработанное, проверьте состоятельность компании. "Запросите финансовую отчетность — она не должна скрываться, можно найти в открытых источниках", — советует адвокат Шон Бетрозов.Легальный игрок рынка обязательно предоставит вкладчику полную информацию о себе, о рисках и их компенсации. Не засекретят также профиль актива, за счет которого растет капитал.Проверяйте лицензию, которую выдает ЦБ. Узнать, есть ли она, можно на сайте регулятора.Как бы ни была привлекательна "обертка", стоит посмотреть, что пишут о компании в интернете. Если случалось мошенничество, негативные отзывы не заставят себя ждать.Еще один маркер — на вас вышли посредством телефонного звонка. Часто жертвами преступников становятся вкладчики лопнувших банков. Их клиентские базы покупаются и продаются, достать — не проблема. И потенциальных вкладчиков начинают донимать "выгодными предложениями".Если вас все же обманули или ввели в заблуждение, нужно заявить в полицию и в территориальное управление ЦБ. "Обращение в правоохранительные органы и к регулятору будет более эффективным с учетом специфики рынка финансовых услуг", — подчеркивает Алексей Кирсанов.Потерянные средства можно вернуть. "Полиция установит причастных к преступлению, с них взыщут причиненный ущерб", — добавляет Шон Бетрозов.После возбуждения уголовного дела потерпевшему стоит подать гражданский иск.Финансовые пирамиды опасны не только для наших сбережений, но и для всего рынка. Мошенники отнимают прибыль у добросовестных игроков.

https://ria.ru/20210723/dokhod-1742405887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), биржа