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Религия
https://ria.ru/20210806/monastyr-1744730906.html
Преступникам не скрыться в обители, заявили в Ново-Иерусалимском монастыре
Преступникам не скрыться в обители, заявили в Ново-Иерусалимском монастыре - РИА Новости, 06.08.2021
Преступникам не скрыться в обители, заявили в Ново-Иерусалимском монастыре
Сбежавшие из истринского ИВС заключенные не смогут под видом трудников остановиться в Ново-Иерусалимском мужском монастыре, потому что там проверяют документы,... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T17:17
2021-08-06T17:25
религия
истра
московская область (подмосковье)
иерусалим
религия
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Сбежавшие из истринского ИВС заключенные не смогут под видом трудников остановиться в Ново-Иерусалимском мужском монастыре, потому что там проверяют документы, также на территории обители работает профессиональная охрана, поэтому паломники и насельники защищены, рассказали РИА Новости в канцелярии монастыря.Ранее прокуратура Московской области сообщила о побеге пяти заключенных из изолятора временного содержания ОМВД России по городскому округу Истра. Среди беглецов обвиняемый в убийстве."Не думаю, что нужны дополнительные меры защиты монастыря. Тут есть профессиональная охрана: сам монастырь, гостиница, автостоянка охраняются. Я думаю, мы все, и паломники в том числе, защищены. Надеюсь, что наши правоохранительные органы проявят бдительность в этой ситуации", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что у паломников не проверяют документы на входе в монастырь, ведь "люди идут молиться", но в монастырских гостиницах "документы обязательно потребуют".Также, по его словам, сбежавшие не смогут "осесть" в монастыре под видом трудников. "Это невозможно. У нас нет возможности просто поработать волонтером день или неделю. Если же человек хочет в монахи, он приходит с документами и справками, живет тут год под наблюдением духовника, благочинного и наместника. Потом, если есть желание стать монахом, подаются документы в патриархию – монастырь ставропигиальный (подчиняется напрямую патриарху – ред.)", - заключил сотрудник канцелярии.Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь расположен в подмосковной Истре. Он был основан в 1656 году патриархом Никоном. Главный храм обители – Воскресения Христова – возведен по подобию храма Гроба Господня в Иерусалиме и "включает в себя все основные святыни первообраза: святую Голгофу, Камень миропомазания, Живоносный Гроб Господень, место обретения Животворящего Креста Господня", говорится на сайте обители.
https://ria.ru/20210805/rpts-1744551510.html
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истра, московская область (подмосковье), иерусалим, религия
17:17 06.08.2021 (обновлено: 17:25 06.08.2021)
 

Преступникам не скрыться в обители, заявили в Ново-Иерусалимском монастыре

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкНово-Иерусалимский монастырь закрыт для посещения из-за пандемии коронавируса
Ново-Иерусалимский монастырь закрыт для посещения из-за пандемии коронавируса - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Сбежавшие из истринского ИВС заключенные не смогут под видом трудников остановиться в Ново-Иерусалимском мужском монастыре, потому что там проверяют документы, также на территории обители работает профессиональная охрана, поэтому паломники и насельники защищены, рассказали РИА Новости в канцелярии монастыря.
Ранее прокуратура Московской области сообщила о побеге пяти заключенных из изолятора временного содержания ОМВД России по городскому округу Истра. Среди беглецов обвиняемый в убийстве.
"Не думаю, что нужны дополнительные меры защиты монастыря. Тут есть профессиональная охрана: сам монастырь, гостиница, автостоянка охраняются. Я думаю, мы все, и паломники в том числе, защищены. Надеюсь, что наши правоохранительные органы проявят бдительность в этой ситуации", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что у паломников не проверяют документы на входе в монастырь, ведь "люди идут молиться", но в монастырских гостиницах "документы обязательно потребуют".
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Также, по его словам, сбежавшие не смогут "осесть" в монастыре под видом трудников. "Это невозможно. У нас нет возможности просто поработать волонтером день или неделю. Если же человек хочет в монахи, он приходит с документами и справками, живет тут год под наблюдением духовника, благочинного и наместника. Потом, если есть желание стать монахом, подаются документы в патриархию – монастырь ставропигиальный (подчиняется напрямую патриарху – ред.)", - заключил сотрудник канцелярии.
Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь расположен в подмосковной Истре. Он был основан в 1656 году патриархом Никоном. Главный храм обители – Воскресения Христова – возведен по подобию храма Гроба Господня в Иерусалиме и "включает в себя все основные святыни первообраза: святую Голгофу, Камень миропомазания, Живоносный Гроб Господень, место обретения Животворящего Креста Господня", говорится на сайте обители.
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