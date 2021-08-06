https://ria.ru/20210806/monastyr-1744730906.html

Преступникам не скрыться в обители, заявили в Ново-Иерусалимском монастыре

Преступникам не скрыться в обители, заявили в Ново-Иерусалимском монастыре - РИА Новости, 06.08.2021

Преступникам не скрыться в обители, заявили в Ново-Иерусалимском монастыре

Сбежавшие из истринского ИВС заключенные не смогут под видом трудников остановиться в Ново-Иерусалимском мужском монастыре, потому что там проверяют документы,... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T17:17

2021-08-06T17:17

2021-08-06T17:25

религия

истра

московская область (подмосковье)

иерусалим

религия

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Сбежавшие из истринского ИВС заключенные не смогут под видом трудников остановиться в Ново-Иерусалимском мужском монастыре, потому что там проверяют документы, также на территории обители работает профессиональная охрана, поэтому паломники и насельники защищены, рассказали РИА Новости в канцелярии монастыря.Ранее прокуратура Московской области сообщила о побеге пяти заключенных из изолятора временного содержания ОМВД России по городскому округу Истра. Среди беглецов обвиняемый в убийстве."Не думаю, что нужны дополнительные меры защиты монастыря. Тут есть профессиональная охрана: сам монастырь, гостиница, автостоянка охраняются. Я думаю, мы все, и паломники в том числе, защищены. Надеюсь, что наши правоохранительные органы проявят бдительность в этой ситуации", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что у паломников не проверяют документы на входе в монастырь, ведь "люди идут молиться", но в монастырских гостиницах "документы обязательно потребуют".Также, по его словам, сбежавшие не смогут "осесть" в монастыре под видом трудников. "Это невозможно. У нас нет возможности просто поработать волонтером день или неделю. Если же человек хочет в монахи, он приходит с документами и справками, живет тут год под наблюдением духовника, благочинного и наместника. Потом, если есть желание стать монахом, подаются документы в патриархию – монастырь ставропигиальный (подчиняется напрямую патриарху – ред.)", - заключил сотрудник канцелярии.Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь расположен в подмосковной Истре. Он был основан в 1656 году патриархом Никоном. Главный храм обители – Воскресения Христова – возведен по подобию храма Гроба Господня в Иерусалиме и "включает в себя все основные святыни первообраза: святую Голгофу, Камень миропомазания, Живоносный Гроб Господень, место обретения Животворящего Креста Господня", говорится на сайте обители.

https://ria.ru/20210805/rpts-1744551510.html

https://ria.ru/20210802/rpts-1743948754.html

истра

московская область (подмосковье)

иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

истра, московская область (подмосковье), иерусалим, религия