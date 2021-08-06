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Минюст включил ФБК* в перечень запрещенных организаций
Минюст включил ФБК* в перечень запрещенных организаций - РИА Новости, 06.08.2021
Минюст включил ФБК* в перечень запрещенных организаций
Минюст России включил "Фонд борьбы с коррупцией"*, "Фонд защиты прав граждан"* и "Штабы Навального"* в перечень запрещенных организаций, следует из реестра на... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T17:07
2021-08-06T17:07
московский городской суд
фонд борьбы с коррупцией
россия
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Минюст России включил "Фонд борьбы с коррупцией"*, "Фонд защиты прав граждан"* и "Штабы Навального"* в перечень запрещенных организаций, следует из реестра на сайте ведомства.Такое решение принял по иску прокуратуры Мосгорсуд, а позднее подтвердил Первый апелляционный суд общей юрисдикции. Инстанция согласилась с оценкой, что эти структуры создавали условия для "цветной революции", регулярно устраивая несанкционированные акции, которые заканчивались массовыми беспорядками с участием подростков."86. Некоммерческая организация "Фонд борьбы с коррупцией"* (решение Московского городского суда от 09.06.2021) (дата размещения сведений: 06.08.2021); 87. Некоммерческая организация "Фонд защиты прав граждан"* (решение Московского городского суда от 09.06.2021) (дата размещения сведений: 06.08.2021); 88. Общественное движение "Штабы Навального"* (решение Московского городского суда от 09.06.2021) (дата размещения сведений: 06.08.2021)", - следует из перечня.Защита считает решение судов необоснованным: по словам адвоката Ивана Павлова, сменяемость власти – базовый конституционный принцип, понятие "цветная революция" не юридическое и не может служить аргументом в таком споре, а право на мирные собрания также закреплено в Конституции.Экстремистский статус сделает работу этих организаций в России невозможной, отныне запрещена вся символика, а СМИ при их упоминании должны будут подчеркивать, что они запрещены, отмечали опрошенные РИА Новости эксперты. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.
https://ria.ru/20210726/roskomnadzor-1742946429.html
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московский городской суд, фонд борьбы с коррупцией, россия
17:07 06.08.2021
 
Минюст включил ФБК* в перечень запрещенных организаций

Минюст включил ФБК* и "Штабы Навального"* в перечень запрещенных организаций

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Минюст России включил "Фонд борьбы с коррупцией"*, "Фонд защиты прав граждан"* и "Штабы Навального"* в перечень запрещенных организаций, следует из реестра на сайте ведомства.
Такое решение принял по иску прокуратуры Мосгорсуд, а позднее подтвердил Первый апелляционный суд общей юрисдикции. Инстанция согласилась с оценкой, что эти структуры создавали условия для "цветной революции", регулярно устраивая несанкционированные акции, которые заканчивались массовыми беспорядками с участием подростков.
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"86. Некоммерческая организация "Фонд борьбы с коррупцией"* (решение Московского городского суда от 09.06.2021) (дата размещения сведений: 06.08.2021); 87. Некоммерческая организация "Фонд защиты прав граждан"* (решение Московского городского суда от 09.06.2021) (дата размещения сведений: 06.08.2021); 88. Общественное движение "Штабы Навального"* (решение Московского городского суда от 09.06.2021) (дата размещения сведений: 06.08.2021)", - следует из перечня.
Защита считает решение судов необоснованным: по словам адвоката Ивана Павлова, сменяемость власти – базовый конституционный принцип, понятие "цветная революция" не юридическое и не может служить аргументом в таком споре, а право на мирные собрания также закреплено в Конституции.
Экстремистский статус сделает работу этих организаций в России невозможной, отныне запрещена вся символика, а СМИ при их упоминании должны будут подчеркивать, что они запрещены, отмечали опрошенные РИА Новости эксперты. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.
 
Московский городской судФонд борьбы с коррупциейРоссия
 
 
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