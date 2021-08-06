https://ria.ru/20210806/minyust-1744727566.html

Минюст включил ФБК* в перечень запрещенных организаций

Минюст включил ФБК* в перечень запрещенных организаций - РИА Новости, 06.08.2021

Минюст включил ФБК* в перечень запрещенных организаций

Минюст России включил "Фонд борьбы с коррупцией"*, "Фонд защиты прав граждан"* и "Штабы Навального"* в перечень запрещенных организаций, следует из реестра на... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T17:07

2021-08-06T17:07

2021-08-06T17:07

московский городской суд

фонд борьбы с коррупцией

россия

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Минюст России включил "Фонд борьбы с коррупцией"*, "Фонд защиты прав граждан"* и "Штабы Навального"* в перечень запрещенных организаций, следует из реестра на сайте ведомства.Такое решение принял по иску прокуратуры Мосгорсуд, а позднее подтвердил Первый апелляционный суд общей юрисдикции. Инстанция согласилась с оценкой, что эти структуры создавали условия для "цветной революции", регулярно устраивая несанкционированные акции, которые заканчивались массовыми беспорядками с участием подростков."86. Некоммерческая организация "Фонд борьбы с коррупцией"* (решение Московского городского суда от 09.06.2021) (дата размещения сведений: 06.08.2021); 87. Некоммерческая организация "Фонд защиты прав граждан"* (решение Московского городского суда от 09.06.2021) (дата размещения сведений: 06.08.2021); 88. Общественное движение "Штабы Навального"* (решение Московского городского суда от 09.06.2021) (дата размещения сведений: 06.08.2021)", - следует из перечня.Защита считает решение судов необоснованным: по словам адвоката Ивана Павлова, сменяемость власти – базовый конституционный принцип, понятие "цветная революция" не юридическое и не может служить аргументом в таком споре, а право на мирные собрания также закреплено в Конституции.Экстремистский статус сделает работу этих организаций в России невозможной, отныне запрещена вся символика, а СМИ при их упоминании должны будут подчеркивать, что они запрещены, отмечали опрошенные РИА Новости эксперты. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.

https://ria.ru/20210726/roskomnadzor-1742946429.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский городской суд, фонд борьбы с коррупцией, россия