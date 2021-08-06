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Минпромторг заявил о снижении цен на "борщевой набор"
Минпромторг заявил о снижении цен на "борщевой набор" - РИА Новости, 06.08.2021
Минпромторг заявил о снижении цен на "борщевой набор"
Снижение цен на овощи из "борщевого набора" в России отмечается как у производителей, так и у торговых сетей, а при этом наиболее существенное уменьшение... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T19:50
2021-08-06T19:50
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
цены
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Снижение цен на овощи из "борщевого набора" в России отмечается как у производителей, так и у торговых сетей, а при этом наиболее существенное уменьшение зафиксировано на фермерских рынках и рынках выходного дня, говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга РФ.Ранее в пятницу Росстат опубликовал данные о динамике потребительских цен в июле 2021 года. Статистическое ведомство впервые с сентября 2020 года зафиксировало в России продовольственную дефляцию: цены на продовольственные товары снизились на 0,5% в месячном выражении после роста на 0,64% в июне, а в годовом выражении рост цен на продовольствие замедлился до 7,43% с 7,9% месяцем ранее.С точки зрения отдельных продуктов питания, картофель в России в июле подешевел на 20,3% по сравнению с июнем, огурцы - на 19,5%, помидоры - на 17,9%, свекла - на 16,6%, лук - на 8,1%, морковь - на 4,6%. В то же время стоимость свежей белокочанной капусты за прошлый месяц выросла на 10,8%, чеснока - на 2,8%.
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), цены, россия
19:50 06.08.2021
 
Минпромторг заявил о снижении цен на "борщевой набор"

Минпромторг: снижение цен на овощи в России отмечается как у производителей, так и у торговых сетей

© Фото : Игорь ДаниловЦены на фрукты в Билибино
Цены на фрукты в Билибино - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Фото : Игорь Данилов
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Снижение цен на овощи из "борщевого набора" в России отмечается как у производителей, так и у торговых сетей, а при этом наиболее существенное уменьшение зафиксировано на фермерских рынках и рынках выходного дня, говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга РФ.
"В России отмечается общая тенденция, связанная со снижением как отпускных, так и розничных цен на позиции из "борщевого набора". Это подтверждается данными Росстата за июль. Снижение цен заметно и у производителей, и у торговых сетей, при этом наиболее существенное снижение зафиксировано на фермерских рынках и рынках выходного дня", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу Росстат опубликовал данные о динамике потребительских цен в июле 2021 года. Статистическое ведомство впервые с сентября 2020 года зафиксировало в России продовольственную дефляцию: цены на продовольственные товары снизились на 0,5% в месячном выражении после роста на 0,64% в июне, а в годовом выражении рост цен на продовольствие замедлился до 7,43% с 7,9% месяцем ранее.
С точки зрения отдельных продуктов питания, картофель в России в июле подешевел на 20,3% по сравнению с июнем, огурцы - на 19,5%, помидоры - на 17,9%, свекла - на 16,6%, лук - на 8,1%, морковь - на 4,6%. В то же время стоимость свежей белокочанной капусты за прошлый месяц выросла на 10,8%, чеснока - на 2,8%.
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ЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)ЦеныРоссия
 
 
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