https://ria.ru/20210806/minpromtorg-1744764412.html

Минпромторг заявил о снижении цен на "борщевой набор"

Минпромторг заявил о снижении цен на "борщевой набор" - РИА Новости, 06.08.2021

Минпромторг заявил о снижении цен на "борщевой набор"

Снижение цен на овощи из "борщевого набора" в России отмечается как у производителей, так и у торговых сетей, а при этом наиболее существенное уменьшение... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T19:50

2021-08-06T19:50

2021-08-06T19:50

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

цены

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744759397_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_75c8dbdc821833d9f44362db873754c4.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Снижение цен на овощи из "борщевого набора" в России отмечается как у производителей, так и у торговых сетей, а при этом наиболее существенное уменьшение зафиксировано на фермерских рынках и рынках выходного дня, говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга РФ.Ранее в пятницу Росстат опубликовал данные о динамике потребительских цен в июле 2021 года. Статистическое ведомство впервые с сентября 2020 года зафиксировало в России продовольственную дефляцию: цены на продовольственные товары снизились на 0,5% в месячном выражении после роста на 0,64% в июне, а в годовом выражении рост цен на продовольствие замедлился до 7,43% с 7,9% месяцем ранее.С точки зрения отдельных продуктов питания, картофель в России в июле подешевел на 20,3% по сравнению с июнем, огурцы - на 19,5%, помидоры - на 17,9%, свекла - на 16,6%, лук - на 8,1%, морковь - на 4,6%. В то же время стоимость свежей белокочанной капусты за прошлый месяц выросла на 10,8%, чеснока - на 2,8%.

https://ria.ru/20210724/ovoschi-1742679377.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), цены, россия