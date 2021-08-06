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Путин наградил орденом секретаря ОП Михееву
Путин наградил орденом секретаря ОП Михееву - РИА Новости, 06.08.2021
Путин наградил орденом секретаря ОП Михееву
Президент России Владимир Путин наградил секретаря Общественной палаты РФ Лидию Михееву орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени, соответствующий РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T18:38
2021-08-06T18:46
владимир путин
россия
общество
лидия михеева
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил секретаря Общественной палаты РФ Лидию Михееву орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в укрепление российской государственности и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством IV степени" Михееву Лидию Юрьевну - секретаря Общественной палаты Российской Федерации, председателя совета... федерального государственного бюджетного научного учреждения "Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при президенте Российской Федерации", - говорится в указе президента.
https://radiosputnik.ria.ru/20210726/putin-1742998687.html
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владимир путин, россия, общество, лидия михеева
18:38 06.08.2021 (обновлено: 18:46 06.08.2021)
 
Путин наградил орденом секретаря ОП Михееву

Президент России Путин наградил орденом секретаря Общественной палаты Михееву

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил секретаря Общественной палаты РФ Лидию Михееву орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в укрепление российской государственности и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством IV степени" Михееву Лидию Юрьевну - секретаря Общественной палаты Российской Федерации, председателя совета... федерального государственного бюджетного научного учреждения "Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при президенте Российской Федерации", - говорится в указе президента.
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