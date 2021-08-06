https://ria.ru/20210806/maski-1744676245.html
Попова рассказала о масочном режиме в России
Попова рассказала о масочном режиме в России - РИА Новости, 06.08.2021
Попова рассказала о масочном режиме в России
На улице россиянам не нужно носить маски, если это не массовое мероприятие, в закрытых помещениях масочный режим остается, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T13:52
2021-08-06T13:52
2021-08-06T14:20
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. На улице россиянам не нужно носить маски, если это не массовое мероприятие, в закрытых помещениях масочный режим остается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Россияне, которые отдыхают, не должны на улицах носить маски... если это не массовое какое-то мероприятие, каких сейчас практически нет. Здесь россияне ничего не нарушают. В закрытых помещениях - да, это требование остается, оно неизбежно", сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24", добавив, что такое требование действует в большей части стран мира.
https://ria.ru/20210418/maski-1728789086.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:52 06.08.2021 (обновлено: 14:20 06.08.2021)
Попова рассказала о масочном режиме в России
Глава Роспотребнадзора Попова: на улице маски носить не нужно, но в помещениях все еще обязательно