https://ria.ru/20210806/maski-1744676245.html

Попова рассказала о масочном режиме в России

Попова рассказала о масочном режиме в России - РИА Новости, 06.08.2021

Попова рассказала о масочном режиме в России

На улице россиянам не нужно носить маски, если это не массовое мероприятие, в закрытых помещениях масочный режим остается, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T13:52

2021-08-06T13:52

2021-08-06T14:20

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. На улице россиянам не нужно носить маски, если это не массовое мероприятие, в закрытых помещениях масочный режим остается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Россияне, которые отдыхают, не должны на улицах носить маски... если это не массовое какое-то мероприятие, каких сейчас практически нет. Здесь россияне ничего не нарушают. В закрытых помещениях - да, это требование остается, оно неизбежно", сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24", добавив, что такое требование действует в большей части стран мира.

https://ria.ru/20210418/maski-1728789086.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии