https://ria.ru/20210806/mali-1744740770.html

В ООН заявили о критической ситуации в Мали в сфере безопасности

В ООН заявили о критической ситуации в Мали в сфере безопасности - РИА Новости, 06.08.2021

В ООН заявили о критической ситуации в Мали в сфере безопасности

Ситуация в сфере безопасности в Мали перешла критический порог и продолжает ухудшаться, власти должны выполнить свои обязательства и остановить волну насилия и... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T17:56

2021-08-06T17:56

2021-08-06T17:56

в мире

безопасность

мали

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735332133_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_da92c71681e02f3bbd263382dd7d2ed4.jpg

ЖЕНЕВА, 6 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Ситуация в сфере безопасности в Мали перешла критический порог и продолжает ухудшаться, власти должны выполнить свои обязательства и остановить волну насилия и безнаказанности, говорится в заявлении независимого эксперта ООН по ситуации с правами человека в Мали Алуина Тине, опубликованном в пятницу."Мы очень обеспокоены серьезным и продолжающимся ухудшением ситуации в области безопасности, которая перешла критический порог. Ослабленное государство бессильно, ему трудно выполнять свою руководящую роль по защите гражданского населения от вооруженных группировок, распространяющихся по всей стране. Гражданское население также страдает от насилия со стороны малийских сил обороны и безопасности, которые должны их защищать", - сообщил он.По его словам, ряд людей, с которыми независимый эксперт встречался во время своего 11-дневного визита в страну, выражали серьезные сомнения в политической воле малийских властей предпринять конкретные шаги для обеспечения безопасности гражданского населения, особенно в регионах, наиболее пострадавших от кризиса и конфликтов.Тине выразил серьезную озабоченность по поводу продолжающегося стремительного ухудшения ситуации в сфере безопасности, вызванного недееспособностью государственных институтов и приводящего к нападениям на гражданское население со стороны вооруженных группировок, которые укрепляют свой контроль над районами на севере и в центре страны, а также распространяются на южные регионы Мали.Миротворческая операция ООН в Мали зафиксировала не менее 43 внесудебных, массовых или произвольных казней, совершенных малийскими силами обороны и безопасности в период с 1 апреля по 30 июня 2021 года. Растет и число нарушений прав человека, совершаемых вооруженными группами и общественными ополчениями. За первые шесть месяцев этого года их насчитывается 258, что составляет 88% от числа случаев, зарегистрированных за весь 2020 год. Резко возросло число похищений людей, увеличивает число групповых изнасилований и других видов насилия в отношении женщин."Мы призываем власти Мали выполнить свои обязательства. Это поможет успокоить и восстановить доверие гражданского населения к государственным институтам. Власти должны уделять абсолютное внимание решению вызывающего беспокойство вопроса безнаказанности в Мали", - отметил независимый эксперт.Полный отчет о ситуации с правами человека в Мали Тине представит Совету по правам человека в марте 2022 года.

https://ria.ru/20210803/mali-1744227365.html

https://ria.ru/20210806/oon-1744735419.html

мали

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, безопасность, мали, оон