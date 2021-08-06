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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210806/maksim-1744652115.html
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы - РИА Новости, 06.08.2021
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы
Певица МакSим (Марина Абросимова) постепенно восстанавливается, сообщил РИА Новости ее представитель. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T12:06
2021-08-06T12:06
шоубиз
общество
макsим (марина абросимова)
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) постепенно восстанавливается, сообщил РИА Новости ее представитель.Певица была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Несколько недель она находилась в искусственной коме в тяжелом состоянии. 3 августа представительница МакSим сообщила РИА Новости, что певица в сознании и идет на поправку."Марина восстанавливается", - сказала собеседница агентства.Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, - российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".
https://ria.ru/20210727/maksim-1743053041.html
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общество, макsим (марина абросимова), россия, коронавирус covid-19
12:06 06.08.2021
 
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы

Представитель МакSим: певица постепенно восстанавливается

© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим (Марина Максимова)
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) постепенно восстанавливается, сообщил РИА Новости ее представитель.
Певица была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Несколько недель она находилась в искусственной коме в тяжелом состоянии. 3 августа представительница МакSим сообщила РИА Новости, что певица в сознании и идет на поправку.
"Марина восстанавливается", - сказала собеседница агентства.
Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, - российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".
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ШоубизОбществоМакSим (Марина Абросимова)РоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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