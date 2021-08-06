https://ria.ru/20210806/lokdaun-1744667484.html

Сенатор опроверг сообщения о локдауне после выборов в Госдуму

Сенатор опроверг сообщения о локдауне после выборов в Госдуму - РИА Новости, 06.08.2021

Сенатор опроверг сообщения о локдауне после выборов в Госдуму

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов опроверг фейки о том, что после выборов якобы может быть объявлен локдаун. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T13:12

2021-08-06T13:12

2021-08-06T13:12

распространение коронавируса

политика

андрей климов

здоровье - общество

коронавирусы

александр малькевич

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов опроверг фейки о том, что после выборов якобы может быть объявлен локдаун.Руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации Александр Малькевич в ходе заседания сообщил, что перед парламентскими выборами увеличился поток фейков, "вброс происходит с сопредельных государств, включая Украину". Появляется недостоверная информация о том, что выборы могут перенести, что будет введен локдаун. Также распространяется информация о том, что якобы будут вакцинировать всех избирателей, наблюдателей, кандидатов. По словам Малькевича, весь поток фейков направлен на дестабилизацию ситуации в РФ.Климов опроверг эту недостоверную информацию. "Разговоры о вакцинации - очевидная провокация", - отметил он.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.

https://ria.ru/20210804/vybori-1744215391.html

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политика, андрей климов, здоровье - общество, коронавирусы, александр малькевич, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии