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Сенатор опроверг сообщения о локдауне после выборов в Госдуму
Сенатор опроверг сообщения о локдауне после выборов в Госдуму - РИА Новости, 06.08.2021
Сенатор опроверг сообщения о локдауне после выборов в Госдуму
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов опроверг фейки о том, что после выборов якобы может быть объявлен локдаун. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T13:12
2021-08-06T13:12
2021-08-06T13:12
распространение коронавируса
политика
андрей климов
здоровье - общество
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александр малькевич
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов опроверг фейки о том, что после выборов якобы может быть объявлен локдаун.Руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации Александр Малькевич в ходе заседания сообщил, что перед парламентскими выборами увеличился поток фейков, "вброс происходит с сопредельных государств, включая Украину". Появляется недостоверная информация о том, что выборы могут перенести, что будет введен локдаун. Также распространяется информация о том, что якобы будут вакцинировать всех избирателей, наблюдателей, кандидатов. По словам Малькевича, весь поток фейков направлен на дестабилизацию ситуации в РФ.Климов опроверг эту недостоверную информацию. "Разговоры о вакцинации - очевидная провокация", - отметил он.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.
https://ria.ru/20210804/vybori-1744215391.html
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Сенатор опроверг сообщения о локдауне после выборов в Госдуму
Сенатор Климов: выборы в Госдуму пройдут в срок, локдаун не планируется