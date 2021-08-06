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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210806/lokdaun-1744667484.html
Сенатор опроверг сообщения о локдауне после выборов в Госдуму
Сенатор опроверг сообщения о локдауне после выборов в Госдуму - РИА Новости, 06.08.2021
Сенатор опроверг сообщения о локдауне после выборов в Госдуму
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов опроверг фейки о том, что после выборов якобы может быть объявлен локдаун. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T13:12
2021-08-06T13:12
распространение коронавируса
политика
андрей климов
здоровье - общество
коронавирусы
александр малькевич
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов опроверг фейки о том, что после выборов якобы может быть объявлен локдаун.Руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации Александр Малькевич в ходе заседания сообщил, что перед парламентскими выборами увеличился поток фейков, "вброс происходит с сопредельных государств, включая Украину". Появляется недостоверная информация о том, что выборы могут перенести, что будет введен локдаун. Также распространяется информация о том, что якобы будут вакцинировать всех избирателей, наблюдателей, кандидатов. По словам Малькевича, весь поток фейков направлен на дестабилизацию ситуации в РФ.Климов опроверг эту недостоверную информацию. "Разговоры о вакцинации - очевидная провокация", - отметил он.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.
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политика, андрей климов, здоровье - общество, коронавирусы, александр малькевич, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:12 06.08.2021
 
Сенатор опроверг сообщения о локдауне после выборов в Госдуму

Сенатор Климов: выборы в Госдуму пройдут в срок, локдаун не планируется

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОткрытие перехода между станциями метро "Динамо" и "Петровский парк"
Открытие перехода между станциями метро Динамо и Петровский парк - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов опроверг фейки о том, что после выборов якобы может быть объявлен локдаун.
"Выборы пройдут в установленные сроки, никакие локдауны никем не планируются", - сказал Климов на заседании комиссии в пятницу.
Руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации Александр Малькевич в ходе заседания сообщил, что перед парламентскими выборами увеличился поток фейков, "вброс происходит с сопредельных государств, включая Украину". Появляется недостоверная информация о том, что выборы могут перенести, что будет введен локдаун. Также распространяется информация о том, что якобы будут вакцинировать всех избирателей, наблюдателей, кандидатов. По словам Малькевича, весь поток фейков направлен на дестабилизацию ситуации в РФ.
Климов опроверг эту недостоверную информацию. "Разговоры о вакцинации - очевидная провокация", - отметил он.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.
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