https://ria.ru/20210806/les-1744737712.html

У Путина возникли вопросы к организации лесного хозяйства

У Путина возникли вопросы к организации лесного хозяйства - РИА Новости, 06.08.2021

У Путина возникли вопросы к организации лесного хозяйства

Президент России Владимир Путин заявил, что в связи с природными пожарами есть вопросы к организации лесного хозяйства. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T17:45

2021-08-06T17:45

2021-08-06T18:58

происшествия

владимир путин

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МАГНИТОГОРСК, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в связи с природными пожарами есть вопросы к организации лесного хозяйства."Каждый раз события подобного рода, они достаточно уникальны, имея в виду, что в каждом регионе, где люди сталкиваются с этой бедой, этой проблемой, условия свои собственные, требующие внимательного отношения к этим особенностям и территорий, и регионов, и инфраструктуры. Есть вопросы и к организации лесного хозяйства", - сказал Путин на совещании о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ."Кроме того хотелось бы сегодня конечно обсудить … и послушать, как идет работа с паводками: здесь министр только что докладывал, пока мы двигались от одного места к другому, что ситуация и здесь не простая … Понятно, что мы научились достаточно оперативно реагировать, но всё-таки сбои имеют место быть", - добавил он.

https://ria.ru/20210806/pozhar-1744737513.html

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2021

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Путин: "Есть вопросы и к организации лесного хозяйства" "Каждый раз события подобного рода, они достаточно уникальны, имея в виду, что в каждом регионе, где люди сталкиваются с этой бедой, этой проблемой, условия свои собственные, требующие внимательного отношения к этим особенностям и территорий, и регионов, и инфраструктуры. Есть вопросы и к организации лесного хозяйства", - сказал Путин на совещании о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ. 2021-08-06T17:45 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владимир путин