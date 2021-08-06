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У Путина возникли вопросы к организации лесного хозяйства
У Путина возникли вопросы к организации лесного хозяйства - РИА Новости, 06.08.2021
У Путина возникли вопросы к организации лесного хозяйства
Президент России Владимир Путин заявил, что в связи с природными пожарами есть вопросы к организации лесного хозяйства. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T17:45
2021-08-06T18:58
происшествия
владимир путин
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МАГНИТОГОРСК, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в связи с природными пожарами есть вопросы к организации лесного хозяйства."Каждый раз события подобного рода, они достаточно уникальны, имея в виду, что в каждом регионе, где люди сталкиваются с этой бедой, этой проблемой, условия свои собственные, требующие внимательного отношения к этим особенностям и территорий, и регионов, и инфраструктуры. Есть вопросы и к организации лесного хозяйства", - сказал Путин на совещании о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ."Кроме того хотелось бы сегодня конечно обсудить … и послушать, как идет работа с паводками: здесь министр только что докладывал, пока мы двигались от одного места к другому, что ситуация и здесь не простая … Понятно, что мы научились достаточно оперативно реагировать, но всё-таки сбои имеют место быть", - добавил он.
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353
60
Путин: "Есть вопросы и к организации лесного хозяйства"
"Каждый раз события подобного рода, они достаточно уникальны, имея в виду, что в каждом регионе, где люди сталкиваются с этой бедой, этой проблемой, условия свои собственные, требующие внимательного отношения к этим особенностям и территорий, и регионов, и инфраструктуры. Есть вопросы и к организации лесного хозяйства", - сказал Путин на совещании о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.
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происшествия, владимир путин
17:45 06.08.2021 (обновлено: 18:58 06.08.2021)
 
У Путина возникли вопросы к организации лесного хозяйства

Президент Путин: из-за природных пожаров есть вопросы к организации лесного хозяйства

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МАГНИТОГОРСК, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в связи с природными пожарами есть вопросы к организации лесного хозяйства.
"Каждый раз события подобного рода, они достаточно уникальны, имея в виду, что в каждом регионе, где люди сталкиваются с этой бедой, этой проблемой, условия свои собственные, требующие внимательного отношения к этим особенностям и территорий, и регионов, и инфраструктуры. Есть вопросы и к организации лесного хозяйства", - сказал Путин на совещании о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.
"Кроме того хотелось бы сегодня конечно обсудить … и послушать, как идет работа с паводками: здесь министр только что докладывал, пока мы двигались от одного места к другому, что ситуация и здесь не простая … Понятно, что мы научились достаточно оперативно реагировать, но всё-таки сбои имеют место быть", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра пострадавших от природных пожаров районы Челябинской области с борта вертолета - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
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