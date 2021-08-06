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Правительство выделило около 1,7 миллиарда рублей на лекарства в регионах
Правительство выделило около 1,7 миллиарда рублей на лекарства в регионах - РИА Новости, 06.08.2021
Правительство выделило около 1,7 миллиарда рублей на лекарства в регионах
Власти направят около 1,7 миллиарда рублей для предоставления лекарств в регионах, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T12:42
2021-08-06T12:42
2021-08-06T12:48
россия
общество
правительство рф
михаил мишустин
здоровье - общество
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Власти направят около 1,7 миллиарда рублей для предоставления лекарств в регионах, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.Мишустин подчеркнул, что важно своевременно довести эти средства до субъектов РФ.
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россия, общество, правительство рф, михаил мишустин, здоровье - общество
12:42 06.08.2021 (обновлено: 12:48 06.08.2021)
Правительство выделило около 1,7 миллиарда рублей на лекарства в регионах
Премьер Мишустин: власти направят около 1,7 миллиарда рублей для предоставления лекарств в регионах