https://ria.ru/20210806/lekarstva-1744660606.html

Правительство выделило около 1,7 миллиарда рублей на лекарства в регионах

Правительство выделило около 1,7 миллиарда рублей на лекарства в регионах - РИА Новости, 06.08.2021

Правительство выделило около 1,7 миллиарда рублей на лекарства в регионах

Власти направят около 1,7 миллиарда рублей для предоставления лекарств в регионах, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T12:42

2021-08-06T12:42

2021-08-06T12:48

россия

общество

правительство рф

михаил мишустин

здоровье - общество

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Власти направят около 1,7 миллиарда рублей для предоставления лекарств в регионах, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.Мишустин подчеркнул, что важно своевременно довести эти средства до субъектов РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210803/lekarstva-1744165895.html

россия

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2021

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россия, общество, правительство рф, михаил мишустин, здоровье - общество