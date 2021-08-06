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Канцлер Австрии назвал Россию важнейшим торговым партнером
Канцлер Австрии назвал Россию важнейшим торговым партнером - РИА Новости, 06.08.2021
Канцлер Австрии назвал Россию важнейшим торговым партнером
Россия является одним из важнейших торговых партнёров Австрии, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц по видеосвязи в ходе открытия цементного завода "Цемикс"... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T20:37
2021-08-06T20:47
экономика
абзелиловский район
уфа
владимир путин
себастьян курц
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Россия является одним из важнейших торговых партнёров Австрии, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц по видеосвязи в ходе открытия цементного завода "Цемикс" австрийской группы компаний Lasselsberger в Абзелиловском районе Башкирии."Российский рынок имеет для Австрии особое значение, ведь Россия является одним из важнейших торговых партнеров Австрии", - заявил Курц.Он также поздравил собравшихся с запуском завода. "Примите сердечные поздравления с сегодняшним открытием завода белого цемента в России. Группа Lasselsberger - важный игрок не только на австрийском, но и на международном рынке", - добавил канцлер Австрии.Кроме того, он подчеркнул значимость работы компании в укреплении "устойчивых" экономических связей между Россией и Австрией.Он отметил, что после пандемии коронавируса нужно как можно скорее приложить усилия для достижения докризисного уровня в экономике, чтобы люди, потерявшие рабочие места, снова были обеспечены высококачественными вакансиями."Вместе нам удастся успешно преодолеть кризис, и, благодаря инновациям и цифровизации, добиться решительного восстановления в экономике. Открытие нового предприятия является не только важным шагом для компании, но и важным сигналом экономического оздоровления после пандемии", - резюмировал глава Австрии.Инициатором проекта выступила компания "Цемикс", которая входит в состав австрийского холдинга "Ласселсбергер" – одного из крупнейших мировых производителей керамической плитки. Объем инвестиций по данному проекту составил 5,7 миллиарда рублей.На предприятии ежегодно планируется производить 240 тысяч тонн белого цемента. Также в перспективе планируется строительство производств по выпуску микрокальцита (помол известнякового камня) мощностью 100 тысяч тонн в год, а также подготовки и упаковки строительных смесей мощностью 100 тысяч тонн в год.В качестве сырья планируется использование белого известняка и белой глины (каолина), добываемых на собственных карьерах.Холдинг "Ласселсбергер", дочерней компанией которого является "Цемикс", является одним из ведущих игроков на мировом рынке керамики, сырья и строительных материалов. Предприятия компании расположены в странах центральной и восточной Европы, включая Россию.Абзелиловский район – сельскохозяйственный субъект Башкирского Зауралья, с развитым животноводством и пчеловодством. Он расположен на юго-востоке республики в 340 километрах от Уфы.
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экономика, абзелиловский район, уфа, владимир путин, себастьян курц, россия
20:37 06.08.2021 (обновлено: 20:47 06.08.2021)
 
Канцлер Австрии назвал Россию важнейшим торговым партнером

Канцлер Австрии Курц: Россия является одним из важнейших торговых партнеров

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКанцлер Австрии Себастьян Курц на саммите ЕС в Брюсселе
Канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Россия является одним из важнейших торговых партнёров Австрии, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц по видеосвязи в ходе открытия цементного завода "Цемикс" австрийской группы компаний Lasselsberger в Абзелиловском районе Башкирии.
"Российский рынок имеет для Австрии особое значение, ведь Россия является одним из важнейших торговых партнеров Австрии", - заявил Курц.
LIVE: Владимир Путин и Себастиан Курц открывают завод в Уфе - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
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Открытие завода в Уфе с участием Владимира Путина и Себастьяна Курца
Он также поздравил собравшихся с запуском завода. "Примите сердечные поздравления с сегодняшним открытием завода белого цемента в России. Группа Lasselsberger - важный игрок не только на австрийском, но и на международном рынке", - добавил канцлер Австрии.
Кроме того, он подчеркнул значимость работы компании в укреплении "устойчивых" экономических связей между Россией и Австрией.
"Я особенно рад, что благодаря ... работе передовых австрийских предприятий ... мы сможем еще больше укрепить наши устойчивые экономические связи", - подчеркнул канцлер.
Он отметил, что после пандемии коронавируса нужно как можно скорее приложить усилия для достижения докризисного уровня в экономике, чтобы люди, потерявшие рабочие места, снова были обеспечены высококачественными вакансиями.
"Вместе нам удастся успешно преодолеть кризис, и, благодаря инновациям и цифровизации, добиться решительного восстановления в экономике. Открытие нового предприятия является не только важным шагом для компании, но и важным сигналом экономического оздоровления после пандемии", - резюмировал глава Австрии.
Инициатором проекта выступила компания "Цемикс", которая входит в состав австрийского холдинга "Ласселсбергер" – одного из крупнейших мировых производителей керамической плитки. Объем инвестиций по данному проекту составил 5,7 миллиарда рублей.
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На предприятии ежегодно планируется производить 240 тысяч тонн белого цемента. Также в перспективе планируется строительство производств по выпуску микрокальцита (помол известнякового камня) мощностью 100 тысяч тонн в год, а также подготовки и упаковки строительных смесей мощностью 100 тысяч тонн в год.
В качестве сырья планируется использование белого известняка и белой глины (каолина), добываемых на собственных карьерах.
Холдинг "Ласселсбергер", дочерней компанией которого является "Цемикс", является одним из ведущих игроков на мировом рынке керамики, сырья и строительных материалов. Предприятия компании расположены в странах центральной и восточной Европы, включая Россию.
Абзелиловский район – сельскохозяйственный субъект Башкирского Зауралья, с развитым животноводством и пчеловодством. Он расположен на юго-востоке республики в 340 километрах от Уфы.
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ЭкономикаАбзелиловский районУфаВладимир ПутинСебастьян КурцРоссия
 
 
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