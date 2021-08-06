https://ria.ru/20210806/kurts-1744769729.html

Канцлер Австрии назвал Россию важнейшим торговым партнером

Канцлер Австрии назвал Россию важнейшим торговым партнером - РИА Новости, 06.08.2021

Канцлер Австрии назвал Россию важнейшим торговым партнером

Россия является одним из важнейших торговых партнёров Австрии, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц по видеосвязи в ходе открытия цементного завода "Цемикс"... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T20:37

2021-08-06T20:37

2021-08-06T20:47

экономика

абзелиловский район

уфа

владимир путин

себастьян курц

россия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Россия является одним из важнейших торговых партнёров Австрии, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц по видеосвязи в ходе открытия цементного завода "Цемикс" австрийской группы компаний Lasselsberger в Абзелиловском районе Башкирии."Российский рынок имеет для Австрии особое значение, ведь Россия является одним из важнейших торговых партнеров Австрии", - заявил Курц.Он также поздравил собравшихся с запуском завода. "Примите сердечные поздравления с сегодняшним открытием завода белого цемента в России. Группа Lasselsberger - важный игрок не только на австрийском, но и на международном рынке", - добавил канцлер Австрии.Кроме того, он подчеркнул значимость работы компании в укреплении "устойчивых" экономических связей между Россией и Австрией.Он отметил, что после пандемии коронавируса нужно как можно скорее приложить усилия для достижения докризисного уровня в экономике, чтобы люди, потерявшие рабочие места, снова были обеспечены высококачественными вакансиями."Вместе нам удастся успешно преодолеть кризис, и, благодаря инновациям и цифровизации, добиться решительного восстановления в экономике. Открытие нового предприятия является не только важным шагом для компании, но и важным сигналом экономического оздоровления после пандемии", - резюмировал глава Австрии.Инициатором проекта выступила компания "Цемикс", которая входит в состав австрийского холдинга "Ласселсбергер" – одного из крупнейших мировых производителей керамической плитки. Объем инвестиций по данному проекту составил 5,7 миллиарда рублей.На предприятии ежегодно планируется производить 240 тысяч тонн белого цемента. Также в перспективе планируется строительство производств по выпуску микрокальцита (помол известнякового камня) мощностью 100 тысяч тонн в год, а также подготовки и упаковки строительных смесей мощностью 100 тысяч тонн в год.В качестве сырья планируется использование белого известняка и белой глины (каолина), добываемых на собственных карьерах.Холдинг "Ласселсбергер", дочерней компанией которого является "Цемикс", является одним из ведущих игроков на мировом рынке керамики, сырья и строительных материалов. Предприятия компании расположены в странах центральной и восточной Европы, включая Россию.Абзелиловский район – сельскохозяйственный субъект Башкирского Зауралья, с развитым животноводством и пчеловодством. Он расположен на юго-востоке республики в 340 километрах от Уфы.

https://ria.ru/20210806/putin-1744615856.html

https://ria.ru/20210617/mir-1737430897.html

https://ria.ru/20210604/kurts-1735669673.html

абзелиловский район

уфа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, абзелиловский район, уфа, владимир путин, себастьян курц, россия