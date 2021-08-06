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Помощница губернатора Нью-Йорка подала на него заявление за домогательства
Помощница губернатора Нью-Йорка подала на него заявление за домогательства - РИА Новости, 06.08.2021
Помощница губернатора Нью-Йорка подала на него заявление за домогательства
Помощница губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, которая ранее выступила с обвинениями в его адрес в непристойном поведении, подала заявление о возбуждении... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T19:51
2021-08-06T20:05
в мире
олбани
сша
нью-йорк (штат)
джо байден
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
чак шумер
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Помощница губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, которая ранее выступила с обвинениями в его адрес в непристойном поведении, подала заявление о возбуждении против него уголовного дела, сообщило издание New York Post.Отмечается, что речь идет о помощнице Куомо, которая ранее обвинила его в том, что он якобы залез ей под блузку и схватил за грудь в своем особняке в Олбани (столица штата Нью-Йорк). Женщина, имя которой не называется, в отчете генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс обозначена как "исполнительный помощник". Она подала заявление в четверг днем, о чем сообщил шериф округа Олбани Крейг Эппл.Подчеркивается, что, по словам Эппла, в случае, если словам женщины будут найдены подтверждения, Куомо могут задержать.Как заявила ранее прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс, расследование показало, что Куомо много раз позволял себе недопустимое поведение в отношении женщин и сексуально домогался их. По ее словам, речь идет об 11 женщинах, которых губернатор вовлекал "в нежелательную для них активность": поцелуи, объятия. Сотрудники боялись заявлять о домогательствах из-за страха, сказала прокурор. Куомо эти обвинения отверг.К отставке Куомо призвали президент США Джо Байден, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и сенаторы США от Нью-Йорка Кирстен Джиллибранд и Чак Шумер. Сам Куомо отвергает обвинения в сексуальных домогательствах к женщинам.
https://ria.ru/20210803/mer-1744246129.html
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олбани
сша
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в мире, олбани, сша, нью-йорк (штат), джо байден, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), чак шумер
19:51 06.08.2021 (обновлено: 20:05 06.08.2021)
 
Помощница губернатора Нью-Йорка подала на него заявление за домогательства

New York Post: помощница губернатора Нью-Йорка Куомо подала на него заявление за домогательства

© AP Photo / Mary AltafferГубернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Архивное фото
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Помощница губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, которая ранее выступила с обвинениями в его адрес в непристойном поведении, подала заявление о возбуждении против него уголовного дела, сообщило издание New York Post.
Отмечается, что речь идет о помощнице Куомо, которая ранее обвинила его в том, что он якобы залез ей под блузку и схватил за грудь в своем особняке в Олбани (столица штата Нью-Йорк). Женщина, имя которой не называется, в отчете генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс обозначена как "исполнительный помощник". Она подала заявление в четверг днем, о чем сообщил шериф округа Олбани Крейг Эппл.
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Подчеркивается, что, по словам Эппла, в случае, если словам женщины будут найдены подтверждения, Куомо могут задержать.
Как заявила ранее прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс, расследование показало, что Куомо много раз позволял себе недопустимое поведение в отношении женщин и сексуально домогался их. По ее словам, речь идет об 11 женщинах, которых губернатор вовлекал "в нежелательную для них активность": поцелуи, объятия. Сотрудники боялись заявлять о домогательствах из-за страха, сказала прокурор. Куомо эти обвинения отверг.
К отставке Куомо призвали президент США Джо Байден, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и сенаторы США от Нью-Йорка Кирстен Джиллибранд и Чак Шумер. Сам Куомо отвергает обвинения в сексуальных домогательствах к женщинам.
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В миреОлбаниСШАНью-Йорк (штат)Джо БайденЭндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Чак Шумер
 
 
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