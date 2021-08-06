19:51 06.08.2021 (обновлено: 20:05 06.08.2021)
Помощница губернатора Нью-Йорка подала на него заявление за домогательства
New York Post: помощница губернатора Нью-Йорка Куомо подала на него заявление за домогательства
© AP Photo / Mary AltafferГубернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Архивное фото
© AP Photo / Mary Altaffer
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Помощница губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, которая ранее выступила с обвинениями в его адрес в непристойном поведении, подала заявление о возбуждении против него уголовного дела, сообщило издание New York Post.
Отмечается, что речь идет о помощнице Куомо, которая ранее обвинила его в том, что он якобы залез ей под блузку и схватил за грудь в своем особняке в Олбани (столица штата Нью-Йорк). Женщина, имя которой не называется, в отчете генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс обозначена как "исполнительный помощник". Она подала заявление в четверг днем, о чем сообщил шериф округа Олбани Крейг Эппл.
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Подчеркивается, что, по словам Эппла, в случае, если словам женщины будут найдены подтверждения, Куомо могут задержать.
Как заявила ранее прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс, расследование показало, что Куомо много раз позволял себе недопустимое поведение в отношении женщин и сексуально домогался их. По ее словам, речь идет об 11 женщинах, которых губернатор вовлекал "в нежелательную для них активность": поцелуи, объятия. Сотрудники боялись заявлять о домогательствах из-за страха, сказала прокурор. Куомо эти обвинения отверг.
К отставке Куомо призвали президент США Джо Байден, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и сенаторы США от Нью-Йорка Кирстен Джиллибранд и Чак Шумер. Сам Куомо отвергает обвинения в сексуальных домогательствах к женщинам.