На Кубани введут субсидии на отечественные семена кукурузы и подсолнечника
Власти Краснодарского края намерены ввести субсидии на отечественные семена кукурузы и подсолнечника
КРАСНОДАР, 6 авг - РИА Новости. Власти Кубани намерены субсидировать аграриям затраты на отечественные семена кукурузы и подсолнечника, сообщает администрация региона.
"Кубанским аграриям планируют субсидировать затраты на приобретение отечественных семян кукурузы и подсолнечника. Новую субсидию в отрасли семеноводства прорабатывает краевой минсельхоз по поручению губернатора Вениамина Кондратьева", - говорится в сообщении. Новая мера господдержки и объем ее финансирования сейчас прорабатывается. Предполагается, что субсидирование начнется со следующего года.
Как отметил замглавы региона Андрей Коробка на "Дне поля Юга России" в пятницу, с 2019 года по поручению главы края на Кубани начали субсидировать 70% затрат аграриев на приобретение отечественных семян сахарной свеклы, благодаря этому сельхозпроизводители с каждым годом все больше используют российские семена этой агрокультуры.
"Согласно Доктрине продовольственной безопасности России, показатель продовольственной независимости по основным сельхозкультурам должен составлять не менее 75%. Мы перевыполнили этот показатель по пшенице, ячменю, сое. Есть все возможности достичь высоких результатов и в семеноводстве других культур, которые занимают ведущее место в экономике сельхозпредприятий края", – приводятся в сообщении слова Коробки.
Он добавил, что научные учреждения и семеноводческие заводы региона могут полностью обеспечить запрос кубанских аграриев в высококачественных отечественных семенах. Он также уточнил, что в регионе сохраняются и другие меры господдержки семеноводства. В 2021 году на эти цели выделено более 165,3 миллиона рублей из федерального и краевого бюджетов. Средства направили на элитное семеноводство, а также производство семян пропашных культур, картофеля и овощных культур открытого грунта.