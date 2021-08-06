https://ria.ru/20210806/kuban-1744740521.html

На Кубани введут субсидии на отечественные семена кукурузы и подсолнечника

На Кубани введут субсидии на отечественные семена кукурузы и подсолнечника - РИА Новости, 06.08.2021

На Кубани введут субсидии на отечественные семена кукурузы и подсолнечника

Власти Кубани намерены субсидировать аграриям затраты на отечественные семена кукурузы и подсолнечника, сообщает администрация региона. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T17:56

2021-08-06T17:56

2021-08-06T17:56

краснодарский край

экономика

красноярский край

вениамин кондратьев

андрей коробка

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576909658_0:158:3071:1885_1920x0_80_0_0_0121b789f2064ac651404dd4d809c4c7.jpg

КРАСНОДАР, 6 авг - РИА Новости. Власти Кубани намерены субсидировать аграриям затраты на отечественные семена кукурузы и подсолнечника, сообщает администрация региона."Кубанским аграриям планируют субсидировать затраты на приобретение отечественных семян кукурузы и подсолнечника. Новую субсидию в отрасли семеноводства прорабатывает краевой минсельхоз по поручению губернатора Вениамина Кондратьева", - говорится в сообщении. Новая мера господдержки и объем ее финансирования сейчас прорабатывается. Предполагается, что субсидирование начнется со следующего года.Как отметил замглавы региона Андрей Коробка на "Дне поля Юга России" в пятницу, с 2019 года по поручению главы края на Кубани начали субсидировать 70% затрат аграриев на приобретение отечественных семян сахарной свеклы, благодаря этому сельхозпроизводители с каждым годом все больше используют российские семена этой агрокультуры."Согласно Доктрине продовольственной безопасности России, показатель продовольственной независимости по основным сельхозкультурам должен составлять не менее 75%. Мы перевыполнили этот показатель по пшенице, ячменю, сое. Есть все возможности достичь высоких результатов и в семеноводстве других культур, которые занимают ведущее место в экономике сельхозпредприятий края", – приводятся в сообщении слова Коробки.Он добавил, что научные учреждения и семеноводческие заводы региона могут полностью обеспечить запрос кубанских аграриев в высококачественных отечественных семенах. Он также уточнил, что в регионе сохраняются и другие меры господдержки семеноводства. В 2021 году на эти цели выделено более 165,3 миллиона рублей из федерального и краевого бюджетов. Средства направили на элитное семеноводство, а также производство семян пропашных культур, картофеля и овощных культур открытого грунта.

https://ria.ru/20210712/pshenitsa-1740952265.html

https://ria.ru/20210803/akvakultura-1744232921.html

красноярский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, красноярский край, вениамин кондратьев, андрей коробка, россия