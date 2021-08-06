Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210806/kuban-1744646285.html
На месте захоронения жертв фашистов на Кубани нашли новые останки
На месте захоронения жертв фашистов на Кубани нашли новые останки - РИА Новости, 06.08.2021
На месте захоронения жертв фашистов на Кубани нашли новые останки
Останки еще девяти человек нашли на Кубани на территории массового захоронения мирных жителей, погибших от рук нацистов в годы войны, сообщает в пятницу... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T11:44
2021-08-06T11:44
темрюкский район
следственный комитет россии (ск рф)
великая отечественная война (1941-1945)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Останки еще девяти человек нашли на Кубани на территории массового захоронения мирных жителей, погибших от рук нацистов в годы войны, сообщает в пятницу Следственный комитет РФ.В 2004-2009 годах в ходе поиска военных захоронений в Темрюкском районе было обнаружено захоронение 100 мирных жителей, убитых нацистами в оккупацию. Далее, 16-18 июня этого года, поисковики и сотрудники СК РФ обнаружили новые останки.Раскопки идут в рамках уголовного дела о геноциде немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками народов СССР в годы Великой Отечественной войны."В июне 2021 года при раскопках из земли были извлечены останки 16 человек. На этой неделе в ходе поисковых работ обнаружены останки еще девяти человек, двое из которых, по предположительным данным, дети. Все они направлены для проведения судебно-медицинских и генетических экспертиз для определения пола, возраста, наличия повреждений, причин и давности наступления смерти", - говорится в релизе.Работы проводятся в рамках проекта "Без срока давности", направленного на сохранение памяти о жертвах нацистов.
https://ria.ru/20210803/ostanki-1744092038.html
темрюкский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
темрюкский район, следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945), россия
11:44 06.08.2021
 
На месте захоронения жертв фашистов на Кубани нашли новые останки

СК: останки еще девяти человек нашли на Кубани, погибших от рук нацистов в годы войны

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Останки еще девяти человек нашли на Кубани на территории массового захоронения мирных жителей, погибших от рук нацистов в годы войны, сообщает в пятницу Следственный комитет РФ.
В 2004-2009 годах в ходе поиска военных захоронений в Темрюкском районе было обнаружено захоронение 100 мирных жителей, убитых нацистами в оккупацию. Далее, 16-18 июня этого года, поисковики и сотрудники СК РФ обнаружили новые останки.
Участники поисковой экспедиции на острове Шумшу - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 04:58
На курильском острове Шумшу нашли останки шести советских солдат
Раскопки идут в рамках уголовного дела о геноциде немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками народов СССР в годы Великой Отечественной войны.
"В июне 2021 года при раскопках из земли были извлечены останки 16 человек. На этой неделе в ходе поисковых работ обнаружены останки еще девяти человек, двое из которых, по предположительным данным, дети. Все они направлены для проведения судебно-медицинских и генетических экспертиз для определения пола, возраста, наличия повреждений, причин и давности наступления смерти", - говорится в релизе.
Работы проводятся в рамках проекта "Без срока давности", направленного на сохранение памяти о жертвах нацистов.
 
Темрюкский районСледственный комитет России (СК РФ)Великая Отечественная война (1941-1945)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:24Путин поручил утвердить план по достижению целей национального развития
15:24Выработанные при COVID-19 антитела остаются эффективными 7 месяцев
15:19В ГИБДД назвали причину массового ДТП в Ростовской области
15:17В Хабаровском крае валун весом в 16 тонн упал на железнодорожные пути
15:16В Пензенской области возбудили дело из-за некачественной воды
15:14На Урале начали проверку из-за массовой гибели рыбы в реке Салда
15:11СМИ: опасный штамм COVID-19 обнаружили в Японии незадолго до Олимпиады
15:09Вылетающих за границу россиян попросили приезжать в аэропорты заранее
15:06Путин продлил срок госслужбы заместителю секретаря Совбеза Кокову
15:00В Хабаровске пройдет форум о дальневосточном "Нюрнберге"
14:58"Это очень плохой сигнал". В Раде сделали предупреждение жителям Донбасса
14:57Житель Энгельса, жестоко убивший ребенка, получил пожизненный срок
14:56США оказывают поддержку Греции в тушении пожаров
14:55Белоруссия разместила дополнительные войска на границе с Литвой
14:54Количество рожениц выросло за время коронавируса, заявила главврач больницы
14:53В Подмосковье более трех миллионов человек привились от COVID-19
14:46Эксперты объяснили, почему цены на газ в Европе бьют рекорды
14:43NBC: Байдена попросили не посещать акции памяти жертв терактов 11 сентября
14:42В ПА ОБСЕ объяснили просьбу направить 500 наблюдателей на выборы в Россию
14:41Армения заявила о пожаре на границе с Азербайджаном из-за обстрелов
Лента новостейМолния