https://ria.ru/20210806/kuban-1744646285.html

На месте захоронения жертв фашистов на Кубани нашли новые останки

На месте захоронения жертв фашистов на Кубани нашли новые останки - РИА Новости, 06.08.2021

На месте захоронения жертв фашистов на Кубани нашли новые останки

Останки еще девяти человек нашли на Кубани на территории массового захоронения мирных жителей, погибших от рук нацистов в годы войны, сообщает в пятницу... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T11:44

2021-08-06T11:44

2021-08-06T11:44

темрюкский район

следственный комитет россии (ск рф)

великая отечественная война (1941-1945)

россия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Останки еще девяти человек нашли на Кубани на территории массового захоронения мирных жителей, погибших от рук нацистов в годы войны, сообщает в пятницу Следственный комитет РФ.В 2004-2009 годах в ходе поиска военных захоронений в Темрюкском районе было обнаружено захоронение 100 мирных жителей, убитых нацистами в оккупацию. Далее, 16-18 июня этого года, поисковики и сотрудники СК РФ обнаружили новые останки.Раскопки идут в рамках уголовного дела о геноциде немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками народов СССР в годы Великой Отечественной войны."В июне 2021 года при раскопках из земли были извлечены останки 16 человек. На этой неделе в ходе поисковых работ обнаружены останки еще девяти человек, двое из которых, по предположительным данным, дети. Все они направлены для проведения судебно-медицинских и генетических экспертиз для определения пола, возраста, наличия повреждений, причин и давности наступления смерти", - говорится в релизе.Работы проводятся в рамках проекта "Без срока давности", направленного на сохранение памяти о жертвах нацистов.

https://ria.ru/20210803/ostanki-1744092038.html

темрюкский район

россия

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темрюкский район, следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945), россия