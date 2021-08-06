https://ria.ru/20210806/krym-1744763887.html

В Крыму раскритиковали появление надписей в поддержку "Крымской платформы"

В Крыму раскритиковали появление надписей в поддержку "Крымской платформы" - РИА Новости, 06.08.2021

В Крыму раскритиковали появление надписей в поддержку "Крымской платформы"

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал "тихим писком" появление в Симферополе надписей в поддержку созываемого... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T19:45

2021-08-06T19:45

2021-08-06T19:48

оон

севастополь

симферополь

владимир путин

владимир зеленский

меджлис крымскотатарского народа

рефат чубаров

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал "тихим писком" появление в Симферополе надписей в поддержку созываемого киевскими властями международного саммита "Крымская платформа".Ранее в пятницу в пресс-службе администрации Симферополя сообщили, что неизвестные нанесли надписи на бетонную стелу на въезде в город. В соцсетях были опубликованы фото стелы с нанесенной надписью: "Мы за крымскую платформу", а также изображениями, напоминающими государственную символику Украины и крымскотатарскую тамгу."За подобным тихим писком стоят бывшие крымские политики, сбежавшие на Украину в 2014 году, и горстка их последователей. Ведь не зря в числе первых о появившихся надписях сообщил именно глава признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымскотатарского народа"* Рефат Чубаров", - сказал РИА Новости Умеров.По его словам, киевские политики опять стараются разыграть межнациональную карту, впутав в свои политические игры крымских татар."Эти горе-политики и авантюристы не имеют никакого отношения к крымским татарам, а их мелкие пакости останутся лишь хулиганской выходкой. А хулиганы, как известно, рано или поздно ответят за свои действия в российском правовом поле", - сказал Умеров.Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть Крым под контроль Киева. Он сообщил, что для этого запущена так называемая "Крымская платформа", в ходе которой Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".* Экстремистская организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20210804/zakharova-1744288436.html

https://ria.ru/20210801/krym-1743852639.html

севастополь

симферополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, севастополь, симферополь, владимир путин, владимир зеленский, меджлис крымскотатарского народа, рефат чубаров, россия