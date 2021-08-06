https://ria.ru/20210806/krym-1744630294.html

"Пустые слова": Пушков ответил на слова Зеленского о Крыме

"Пустые слова": Пушков ответил на слова Зеленского о Крыме - РИА Новости, 06.08.2021

"Пустые слова": Пушков ответил на слова Зеленского о Крыме

Сенатор Алексей Пушков предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому, вновь высказавшемуся о Крыме, перестать "махать кулаками после драки". РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T10:35

2021-08-06T10:35

2021-08-06T10:35

в мире

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владимир зеленский

алексей пушков

россия

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому, вновь высказавшемуся о Крыме, перестать "махать кулаками после драки"."Прогноз Зеленского, будто Россия "будет оплакивать свои шаги и решения по Крыму" - пустые слова", — написал политик в Twitter.По его мнению, Киев упустил исторический шанс сохранить регион в составе страны."А после драки кулаками не машут", — добавил Пушков.Ранее Зеленский заявил, что Россия будет оплакивать шаги и решения по поводу Крыма. Он уверен, что многим россиянам стыдно из-за ситуации с полуостровом.Крым вернулся в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. По словам президента России Владимира Путин, вопрос о его принадлежности "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210806/zelenskiy-1744622606.html

https://ria.ru/20210806/zelenskiy-1744611845.html

украина

киев

россия

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в мире, украина, киев, владимир путин, владимир зеленский, алексей пушков, россия