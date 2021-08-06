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"Пустые слова": Пушков ответил на слова Зеленского о Крыме
"Пустые слова": Пушков ответил на слова Зеленского о Крыме - РИА Новости, 06.08.2021
"Пустые слова": Пушков ответил на слова Зеленского о Крыме
Сенатор Алексей Пушков предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому, вновь высказавшемуся о Крыме, перестать "махать кулаками после драки". РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T10:35
2021-08-06T10:35
в мире
украина
киев
владимир путин
владимир зеленский
алексей пушков
россия
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому, вновь высказавшемуся о Крыме, перестать "махать кулаками после драки"."Прогноз Зеленского, будто Россия "будет оплакивать свои шаги и решения по Крыму" - пустые слова", — написал политик в Twitter.По его мнению, Киев упустил исторический шанс сохранить регион в составе страны."А после драки кулаками не машут", — добавил Пушков.Ранее Зеленский заявил, что Россия будет оплакивать шаги и решения по поводу Крыма. Он уверен, что многим россиянам стыдно из-за ситуации с полуостровом.Крым вернулся в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. По словам президента России Владимира Путин, вопрос о его принадлежности "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210806/zelenskiy-1744622606.html
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в мире, украина, киев, владимир путин, владимир зеленский, алексей пушков, россия
10:35 06.08.2021
 
"Пустые слова": Пушков ответил на слова Зеленского о Крыме

Сенатор Пушков: Украина упустила исторический шанс сохранить Крым

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОнлайн-брифинг сенатора РФ Алексея Пушкова во время онлайн-брифинга в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве
Онлайн-брифинг сенатора РФ Алексея Пушкова во время онлайн-брифинга в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому, вновь высказавшемуся о Крыме, перестать "махать кулаками после драки".
"Прогноз Зеленского, будто Россия "будет оплакивать свои шаги и решения по Крыму" - пустые слова", — написал политик в Twitter.
По его мнению, Киев упустил исторический шанс сохранить регион в составе страны.
"А после драки кулаками не машут", — добавил Пушков.
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Ранее Зеленский заявил, что Россия будет оплакивать шаги и решения по поводу Крыма. Он уверен, что многим россиянам стыдно из-за ситуации с полуостровом.
Крым вернулся в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. По словам президента России Владимира Путин, вопрос о его принадлежности "закрыт окончательно".
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