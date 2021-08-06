https://ria.ru/20210806/krym-1744610447.html

В Крыму заявили, что Зеленский не извлек уроков из событий 2014 года

В Крыму заявили, что Зеленский не извлек уроков из событий 2014 года - РИА Новости, 06.08.2021

В Крыму заявили, что Зеленский не извлек уроков из событий 2014 года

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что глава... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T07:21

2021-08-06T07:21

2021-08-06T15:09

в мире

украина

республика крым

симферополь

владимир зеленский

россия

александр молохов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что глава украинского государства Владимир Зеленский, продолжая оскорбительные заявления в отношении жителей полуострова, так и не извлек никаких уроков из событий 2014 года.Ранее Зеленский в интервью украинскому телеканалу "Дом" выразил мнение, что "Россия еще будет оплакивать свои решения по поводу Крыма".По его словам, вместо уважения выбора крымчан жить в составе своей исторической родины России и признания, что Украина никогда не была для них родным домом, Зеленский продолжает оскорблять жителей полуострова, отказывая им в какой-либо правосубъектности.

https://ria.ru/20210805/krym-1744584060.html

украина

республика крым

симферополь

россия

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в мире, украина, республика крым, симферополь, владимир зеленский, россия, александр молохов