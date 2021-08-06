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В Крыму заявили, что Зеленский не извлек уроков из событий 2014 года
В Крыму заявили, что Зеленский не извлек уроков из событий 2014 года - РИА Новости, 06.08.2021
В Крыму заявили, что Зеленский не извлек уроков из событий 2014 года
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что глава... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T07:21
2021-08-06T15:09
в мире
украина
республика крым
симферополь
владимир зеленский
россия
александр молохов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что глава украинского государства Владимир Зеленский, продолжая оскорбительные заявления в отношении жителей полуострова, так и не извлек никаких уроков из событий 2014 года.Ранее Зеленский в интервью украинскому телеканалу "Дом" выразил мнение, что "Россия еще будет оплакивать свои решения по поводу Крыма".По его словам, вместо уважения выбора крымчан жить в составе своей исторической родины России и признания, что Украина никогда не была для них родным домом, Зеленский продолжает оскорблять жителей полуострова, отказывая им в какой-либо правосубъектности.
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украина
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в мире, украина, республика крым, симферополь, владимир зеленский, россия, александр молохов
07:21 06.08.2021 (обновлено: 15:09 06.08.2021)
 
В Крыму заявили, что Зеленский не извлек уроков из событий 2014 года

Дипломат Александр Молохов заявил, что Зеленский так и не извлек уроков из событий 2014 года

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что глава украинского государства Владимир Зеленский, продолжая оскорбительные заявления в отношении жителей полуострова, так и не извлек никаких уроков из событий 2014 года.
Ранее Зеленский в интервью украинскому телеканалу "Дом" выразил мнение, что "Россия еще будет оплакивать свои решения по поводу Крыма".

"Обанкротившиеся киевские политиканы так и не извлекли никаких уроков из той геополитической катастрофы, которая случилась с несчастной Украиной в 2014 году. Они так ничего не поняли и ничему не научились", — отметил Молохов.

По его словам, вместо уважения выбора крымчан жить в составе своей исторической родины России и признания, что Украина никогда не была для них родным домом, Зеленский продолжает оскорблять жителей полуострова, отказывая им в какой-либо правосубъектности.
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге. 16 октября 2109 - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
Вчера, 20:25
Россия будет оплакивать свои решения по Крыму, заявил Зеленский
 
В миреУкраинаРеспублика КрымСимферопольВладимир ЗеленскийРоссияАлександр Молохов
 
 
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