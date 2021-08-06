https://ria.ru/20210806/kozlov-1744754986.html

В Минприроды предложили создать "лесопожарный спецназ" на Дальнем Востоке

В Минприроды предложили создать "лесопожарный спецназ" на Дальнем Востоке - РИА Новости, 06.08.2021

В Минприроды предложили создать "лесопожарный спецназ" на Дальнем Востоке

Глава Минприроды России Александр Козлов предложил президенту РФ Владимиру Путину создать на Дальнем Востоке лесопожарный центр, который мог бы стать... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T18:54

2021-08-06T18:54

2021-08-06T18:59

владимир путин

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

россия

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Глава Минприроды России Александр Козлов предложил президенту РФ Владимиру Путину создать на Дальнем Востоке лесопожарный центр, который мог бы стать своеобразным "спецназом"."Проработали предложение главы Якутии о создании лесопожарного центра на Дальнем Востоке … Давайте увеличим там численность людей, экипируем их, нарастим их лесопожарной техникой, наймем авиацию, чтобы они всегда были на местах и маневрировали между регионами. То есть такой небольшой спецназ наш", - сказал Козлов на совещании по ликвидации последствий стихийных бедствий, которое проводит Путин.Он подчеркнул, что существующие группировки нужно усилить высокопрофессиональными парашютистами-десантниками, взрывниками, специалистами по вызову осадков, руководителями тушения крупных пожаров, а также увеличить сеть баз Авиалесоохраны. Сейчас, по словам Козлова, в Якутске находится 65 человек, в Чите – 100, в Улан-Удэ – 92, в Иркутске – 44, а в Свободном в Амурской области – 73 человека, которые занимаются тушением пожаров.Козлов добавил, что для решения вопросов, связанных с тушением пожаров в стране, финансирование в 6 миллиардов рублей, получаемое ежегодно из субвенций, нужно увеличить еще на 8 миллиардов, сейчас эту сумму министерство уточняет совместно с Минфином."Сейчас лесных пожарных в стране 3008 человек, дополнительно нужно 1406. Авиачасов на авиамониторинг сейчас 25,9 тысячи. Нужно еще 47 тысяч. А нынешние 927 тысяч километров наземного патрулирования нужно увеличить в два раза", - добавил министр.

https://ria.ru/20210806/minprirody-1744744188.html

россия

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владимир путин, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия