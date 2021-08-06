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На Украине пообещали до 2030 года запустить туристов в космос
На Украине пообещали до 2030 года запустить туристов в космос - РИА Новости, 06.08.2021
На Украине пообещали до 2030 года запустить туристов в космос
Украина до 2030 года реализует свой собственный проект в космической отрасли, который позволит осуществлять космический туризм, сообщил в пятницу глава... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T17:16
2021-08-06T17:25
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КИЕВ, 6 авг – РИА Новости. Украина до 2030 года реализует свой собственный проект в космической отрасли, который позволит осуществлять космический туризм, сообщил в пятницу глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай."Я думаю, что это реальная перспектива. Но эта перспектива не двух-трех лет. Но в ближайшей перспективе до 10 лет, я уверен, что в Украине соответствующие проекты появятся, и здесь очень важным является тот факт, что эти технологии каждый день совершенствуются. Думаю, что стоимость такого туризма будет существенно снижаться. До 2030 года у нас обязательно будет собственный украинский проект, который будет запускать туристов в космос", - сказал Тафтай в интервью агентству "УНН", опубликованном в пятницу.По его словам, ценообразование на "путевки" в космос будет зависеть от инвесторов."Чем важен частный бизнес и частные инвестиции? Тем, что они являются гораздо более гибкими, динамичными, в то же время они очень четко оценивают свой экономический эффект. Поэтому я уверен, что если это будет частная инициатива, то ей будет невыгодно пытаться отправить кого-то за полмиллиона долларов, если в США это можно будет сделать дешевле. И плюс, одним из таких конкурентных наших преимуществ всегда была очень низкая стоимость в части космических технологий, чем, скажем, в США. Поэтому, я уверен, что мы найдем правильные технологии, правильные методологии, чтобы для желающих туристов были конкурентоспособные цены", - рассказал глава космического агентства.
https://ria.ru/20210428/kosmoturizm-1730029412.html
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украина, космос - риа наука, космос
17:16 06.08.2021 (обновлено: 17:25 06.08.2021)
 
На Украине пообещали до 2030 года запустить туристов в космос

Глава Госкосмоса Украины Тафтай: до 2030 года страна реализует проект запуска космических туристов

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
Читать ria.ru в
КИЕВ, 6 авг – РИА Новости. Украина до 2030 года реализует свой собственный проект в космической отрасли, который позволит осуществлять космический туризм, сообщил в пятницу глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.
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История космического туризма
"Я думаю, что это реальная перспектива. Но эта перспектива не двух-трех лет. Но в ближайшей перспективе до 10 лет, я уверен, что в Украине соответствующие проекты появятся, и здесь очень важным является тот факт, что эти технологии каждый день совершенствуются. Думаю, что стоимость такого туризма будет существенно снижаться. До 2030 года у нас обязательно будет собственный украинский проект, который будет запускать туристов в космос", - сказал Тафтай в интервью агентству "УНН", опубликованном в пятницу.
По его словам, ценообразование на "путевки" в космос будет зависеть от инвесторов.
"Чем важен частный бизнес и частные инвестиции? Тем, что они являются гораздо более гибкими, динамичными, в то же время они очень четко оценивают свой экономический эффект. Поэтому я уверен, что если это будет частная инициатива, то ей будет невыгодно пытаться отправить кого-то за полмиллиона долларов, если в США это можно будет сделать дешевле. И плюс, одним из таких конкурентных наших преимуществ всегда была очень низкая стоимость в части космических технологий, чем, скажем, в США. Поэтому, я уверен, что мы найдем правильные технологии, правильные методологии, чтобы для желающих туристов были конкурентоспособные цены", - рассказал глава космического агентства.
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