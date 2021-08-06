https://ria.ru/20210806/kosmos-1744730383.html

На Украине пообещали до 2030 года запустить туристов в космос

На Украине пообещали до 2030 года запустить туристов в космос - РИА Новости, 06.08.2021

На Украине пообещали до 2030 года запустить туристов в космос

Украина до 2030 года реализует свой собственный проект в космической отрасли, который позволит осуществлять космический туризм, сообщил в пятницу глава... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T17:16

2021-08-06T17:16

2021-08-06T17:25

украина

космос - риа наука

космос

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КИЕВ, 6 авг – РИА Новости. Украина до 2030 года реализует свой собственный проект в космической отрасли, который позволит осуществлять космический туризм, сообщил в пятницу глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай."Я думаю, что это реальная перспектива. Но эта перспектива не двух-трех лет. Но в ближайшей перспективе до 10 лет, я уверен, что в Украине соответствующие проекты появятся, и здесь очень важным является тот факт, что эти технологии каждый день совершенствуются. Думаю, что стоимость такого туризма будет существенно снижаться. До 2030 года у нас обязательно будет собственный украинский проект, который будет запускать туристов в космос", - сказал Тафтай в интервью агентству "УНН", опубликованном в пятницу.По его словам, ценообразование на "путевки" в космос будет зависеть от инвесторов."Чем важен частный бизнес и частные инвестиции? Тем, что они являются гораздо более гибкими, динамичными, в то же время они очень четко оценивают свой экономический эффект. Поэтому я уверен, что если это будет частная инициатива, то ей будет невыгодно пытаться отправить кого-то за полмиллиона долларов, если в США это можно будет сделать дешевле. И плюс, одним из таких конкурентных наших преимуществ всегда была очень низкая стоимость в части космических технологий, чем, скажем, в США. Поэтому, я уверен, что мы найдем правильные технологии, правильные методологии, чтобы для желающих туристов были конкурентоспособные цены", - рассказал глава космического агентства.

https://ria.ru/20210428/kosmoturizm-1730029412.html

https://ria.ru/20210721/kosmos-1742190878.html

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