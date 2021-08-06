https://ria.ru/20210806/korotkevich-1744621279.html

Умерла актриса Галина Короткевич

Умерла актриса Галина Короткевич - РИА Новости, 06.08.2021

Умерла актриса Галина Короткевич

Народная артистка РСФСР Галина Короткевич скончалась незадолго до своего столетия, рассказали в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T09:36

2021-08-06T09:36

2021-08-06T12:13

культура

санкт-петербург

александр беглов

рсфср

петроград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/99153/56/991535632_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_8e6ca7b171b85a1a32b2e4853e9db3b0.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Народная артистка РСФСР Галина Короткевич скончалась незадолго до своего столетия, рассказали в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.Он назвал это большой утратой.Он отметил, что Короткевич, которая в годы Великой Отечественной войны выступала во фронтовых бригадах, более 70 лет посвятила театральной деятельности. Артистка готовилась отметить 100-летний юбилей 18 августа.О дате и месте прощания пока не сообщается.Галина Короткевич родилась 18 августа 1921 года в Петрограде. Всю войну выступала с бригадой при Ленинградском доме Красной армии на Волховском, Ленинградском и Ладожском фронтах, выезжала на самые трудные участки передовой, давала концерты в воинских частях у Пулковских высот, во время боев под Синявино, ночами — на Ладоге по "Дороге Жизни".В 1946 году окончила Ленинградский театральный институт.Народная артистка РСФСР (1974 год). Награждена премией правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" за 2008 год. Обладатель ордена Почета (2010 год).

санкт-петербург

рсфср

петроград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, александр беглов, рсфср, петроград