09:36 06.08.2021 (обновлено: 12:13 06.08.2021)
Умерла актриса Галина Короткевич
Выступавшая на фронте народная артистка Галина Короткевич умерла незадолго до столетия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Народная артистка РСФСР Галина Короткевич скончалась незадолго до своего столетия, рассказали в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Он назвал это большой утратой.
"Галина Петровна была не только продолжательницей лучших традиций ленинградского-петербургского театра, но и хранительницей блокадной памяти", — приводятся в сообщении слова Беглова.
Он отметил, что Короткевич, которая в годы Великой Отечественной войны выступала во фронтовых бригадах, более 70 лет посвятила театральной деятельности. Артистка готовилась отметить 100-летний юбилей 18 августа.
"Талантливая актриса, глубоко преданная родному городу, любящая его — такой была Галина Петровна Короткевич. Светлая ей память", — заключил губернатор.
О дате и месте прощания пока не сообщается.
© Фото : предоставлено пресс-службой театра имени КомиссаржевскойАктриса Галина Короткевич (слева) во время выступления во фронтовой бригаде
© Фото : предоставлено пресс-службой театра имени Комиссаржевской
Актриса Галина Короткевич (слева) во время выступления во фронтовой бригаде
Галина Короткевич родилась 18 августа 1921 года в Петрограде. Всю войну выступала с бригадой при Ленинградском доме Красной армии на Волховском, Ленинградском и Ладожском фронтах, выезжала на самые трудные участки передовой, давала концерты в воинских частях у Пулковских высот, во время боев под Синявино, ночами — на Ладоге по "Дороге Жизни".
В 1946 году окончила Ленинградский театральный институт.
Народная артистка РСФСР (1974 год). Награждена премией правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" за 2008 год. Обладатель ордена Почета (2010 год).