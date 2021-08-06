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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210806/korotkevich-1744621279.html
Умерла актриса Галина Короткевич
Умерла актриса Галина Короткевич - РИА Новости, 06.08.2021
Умерла актриса Галина Короткевич
Народная артистка РСФСР Галина Короткевич скончалась незадолго до своего столетия, рассказали в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T09:36
2021-08-06T12:13
культура
санкт-петербург
александр беглов
рсфср
петроград
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Народная артистка РСФСР Галина Короткевич скончалась незадолго до своего столетия, рассказали в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.Он назвал это большой утратой.Он отметил, что Короткевич, которая в годы Великой Отечественной войны выступала во фронтовых бригадах, более 70 лет посвятила театральной деятельности. Артистка готовилась отметить 100-летний юбилей 18 августа.О дате и месте прощания пока не сообщается.Галина Короткевич родилась 18 августа 1921 года в Петрограде. Всю войну выступала с бригадой при Ленинградском доме Красной армии на Волховском, Ленинградском и Ладожском фронтах, выезжала на самые трудные участки передовой, давала концерты в воинских частях у Пулковских высот, во время боев под Синявино, ночами — на Ладоге по "Дороге Жизни".В 1946 году окончила Ленинградский театральный институт.Народная артистка РСФСР (1974 год). Награждена премией правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" за 2008 год. Обладатель ордена Почета (2010 год).
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санкт-петербург, александр беглов, рсфср, петроград
09:36 06.08.2021 (обновлено: 12:13 06.08.2021)
 
Умерла актриса Галина Короткевич

Выступавшая на фронте народная артистка Галина Короткевич умерла незадолго до столетия

© РИА Новости / Любовь ЛяппеГалина Петровна Короткевич
Галина Петровна Короткевич - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Любовь Ляппе
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Народная артистка РСФСР Галина Короткевич скончалась незадолго до своего столетия, рассказали в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Он назвал это большой утратой.

"Галина Петровна была не только продолжательницей лучших традиций ленинградского-петербургского театра, но и хранительницей блокадной памяти", — приводятся в сообщении слова Беглова.

Он отметил, что Короткевич, которая в годы Великой Отечественной войны выступала во фронтовых бригадах, более 70 лет посвятила театральной деятельности. Артистка готовилась отметить 100-летний юбилей 18 августа.

"Талантливая актриса, глубоко преданная родному городу, любящая его — такой была Галина Петровна Короткевич. Светлая ей память", — заключил губернатор.

О дате и месте прощания пока не сообщается.
© Фото : предоставлено пресс-службой театра имени КомиссаржевскойАктриса Галина Короткевич (слева) во время выступления во фронтовой бригаде
Актриса Галина Короткевич (слева) во время выступления во фронтовой бригаде - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой театра имени Комиссаржевской
Актриса Галина Короткевич (слева) во время выступления во фронтовой бригаде
Галина Короткевич родилась 18 августа 1921 года в Петрограде. Всю войну выступала с бригадой при Ленинградском доме Красной армии на Волховском, Ленинградском и Ладожском фронтах, выезжала на самые трудные участки передовой, давала концерты в воинских частях у Пулковских высот, во время боев под Синявино, ночами — на Ладоге по "Дороге Жизни".
В 1946 году окончила Ленинградский театральный институт.
Народная артистка РСФСР (1974 год). Награждена премией правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" за 2008 год. Обладатель ордена Почета (2010 год).
 
КультураСанкт-ПетербургАлександр БегловРСФСРПетроград
 
 
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