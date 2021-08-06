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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210806/koronavirus-1744638622.html
В Москве выявили 2583 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 2583 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 06.08.2021
В Москве выявили 2583 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье - соответственно 2 583, 1 909 и 1 394 случая, сообщили... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T11:18
2021-08-06T11:18
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье - соответственно 2 583, 1 909 и 1 394 случая, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: Москва - 2 583, Санкт-Петербург - 1 909, Московская область - 1 394", - говорится в сообщении.Наименьшее число случаев заражения за последние сутки - соответственно 14 и 15 - выявлено в Ненецком и Чукотском автономных округах.
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:18 06.08.2021
 
В Москве выявили 2583 новых случая заражения коронавирусом

В Москве за сутки выявили 2583 новых случая заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Работники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье - соответственно 2 583, 1 909 и 1 394 случая, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: Москва - 2 583, Санкт-Петербург - 1 909, Московская область - 1 394", - говорится в сообщении.
Наименьшее число случаев заражения за последние сутки - соответственно 14 и 15 - выявлено в Ненецком и Чукотском автономных округах.
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