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В Москве выявили 2583 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 2583 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 06.08.2021

В Москве выявили 2583 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье - соответственно 2 583, 1 909 и 1 394 случая, сообщили... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T11:18

2021-08-06T11:18

2021-08-06T11:18

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье - соответственно 2 583, 1 909 и 1 394 случая, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: Москва - 2 583, Санкт-Петербург - 1 909, Московская область - 1 394", - говорится в сообщении.Наименьшее число случаев заражения за последние сутки - соответственно 14 и 15 - выявлено в Ненецком и Чукотском автономных округах.

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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