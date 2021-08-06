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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210806/koronavirus-1744637792.html
В России выявили 22 660 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 22 660 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 06.08.2021
В России выявили 22 660 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировано 22 660 новых случаев COVID-19, рассказали в оперативном штабе. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T11:16
2021-08-06T12:58
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В России за сутки зарегистрировано 22 660 новых случаев COVID-19, рассказали в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 23 120 заболевших. Темп прироста по-прежнему находится на отметке в 0,36%.Клинических проявлений не было у 1881 заразившегося (8,3%). Умерли 792 пациента, выписали после лечения 20 141.Новых инфицированных выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве (2583) , Санкт-Петербурге (1909), Подмосковье (1394), Нижегородской (546), Свердловской (524) и Воронежской (479) областях, Пермском и Красноярском краях (по 475 и 466), а также Самарской и Ростовской областях (по 466 в каждой). Меньше всего — в Ненецком и Чукотском автономных округах — 14 и 15 соответственно.Всего за время эпидемии в России заразились коронавирусом 6 402 564 человека, из них 163 301 скончался, 5 720 353 пациента вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число заболевших превысило 200,1 миллиона, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их уже почти 201 миллион. Более 4,2 миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
11:16 06.08.2021 (обновлено: 12:58 06.08.2021)
 
В России выявили 22 660 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 22 660 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В России за сутки зарегистрировано 22 660 новых случаев COVID-19, рассказали в оперативном штабе.
Накануне сообщалось о 23 120 заболевших. Темп прироста по-прежнему находится на отметке в 0,36%.
Клинических проявлений не было у 1881 заразившегося (8,3%). Умерли 792 пациента, выписали после лечения 20 141.
Новых инфицированных выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве (2583) , Санкт-Петербурге (1909), Подмосковье (1394), Нижегородской (546), Свердловской (524) и Воронежской (479) областях, Пермском и Красноярском краях (по 475 и 466), а также Самарской и Ростовской областях (по 466 в каждой).
Меньше всего — в Ненецком и Чукотском автономных округах — 14 и 15 соответственно.
Всего за время эпидемии в России заразились коронавирусом 6 402 564 человека, из них 163 301 скончался, 5 720 353 пациента вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число заболевших превысило 200,1 миллиона, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их уже почти 201 миллион. Более 4,2 миллиона человек спасти не удалось.
Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
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