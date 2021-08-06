https://ria.ru/20210806/koronavirus-1744637792.html

В России выявили 22 660 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 22 660 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 06.08.2021

В России выявили 22 660 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировано 22 660 новых случаев COVID-19, рассказали в оперативном штабе. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T11:16

2021-08-06T11:16

2021-08-06T12:58

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В России за сутки зарегистрировано 22 660 новых случаев COVID-19, рассказали в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 23 120 заболевших. Темп прироста по-прежнему находится на отметке в 0,36%.Клинических проявлений не было у 1881 заразившегося (8,3%). Умерли 792 пациента, выписали после лечения 20 141.Новых инфицированных выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве (2583) , Санкт-Петербурге (1909), Подмосковье (1394), Нижегородской (546), Свердловской (524) и Воронежской (479) областях, Пермском и Красноярском краях (по 475 и 466), а также Самарской и Ростовской областях (по 466 в каждой). Меньше всего — в Ненецком и Чукотском автономных округах — 14 и 15 соответственно.Всего за время эпидемии в России заразились коронавирусом 6 402 564 человека, из них 163 301 скончался, 5 720 353 пациента вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число заболевших превысило 200,1 миллиона, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их уже почти 201 миллион. Более 4,2 миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии