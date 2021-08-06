https://ria.ru/20210806/koronavirus-1744604170.html

Эпидемиолог предупредила о риске инфаркта и инсульта после COVID-19

Эпидемиолог предупредила о риске инфаркта и инсульта после COVID-19 - РИА Новости, 06.08.2021

Эпидемиолог предупредила о риске инфаркта и инсульта после COVID-19

Коронавирусная инфекция может приводить к формированию необратимых изменений в легких, инфаркту и инсульту, после которых человек может стать инвалидом, заявила РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T03:09

2021-08-06T03:09

2021-08-06T03:09

распространение коронавируса

общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Коронавирусная инфекция может приводить к формированию необратимых изменений в легких, инфаркту и инсульту, после которых человек может стать инвалидом, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.Она отметила, что у некоторых пациентов с перенесенной коронавирусной инфекцией независимо от того, потребовалась ли им госпитализация или нет, сохраняются длительное время различные клинические проявления, в том числе астенический синдром и респираторные симптомы, в первую очередь, кашель. У большинства пациентов такие изменения носят обратимый характер, уточнила Плоскирева.

https://ria.ru/20210806/mozgi-1744599113.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии