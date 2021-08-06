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Эпидемиолог предупредила о риске инфаркта и инсульта после COVID-19
Эпидемиолог предупредила о риске инфаркта и инсульта после COVID-19 - РИА Новости, 06.08.2021
Эпидемиолог предупредила о риске инфаркта и инсульта после COVID-19
Коронавирусная инфекция может приводить к формированию необратимых изменений в легких, инфаркту и инсульту, после которых человек может стать инвалидом, заявила РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T03:09
2021-08-06T03:09
2021-08-06T03:09
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общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Коронавирусная инфекция может приводить к формированию необратимых изменений в легких, инфаркту и инсульту, после которых человек может стать инвалидом, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.Она отметила, что у некоторых пациентов с перенесенной коронавирусной инфекцией независимо от того, потребовалась ли им госпитализация или нет, сохраняются длительное время различные клинические проявления, в том числе астенический синдром и респираторные симптомы, в первую очередь, кашель. У большинства пациентов такие изменения носят обратимый характер, уточнила Плоскирева.
https://ria.ru/20210806/mozgi-1744599113.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Эпидемиолог предупредила о риске инфаркта и инсульта после COVID-19
Эпидемиолог Роспотребнадзора Плоскирева предупредила о риске инфаркта и инсульта после COVID-19