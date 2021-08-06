https://ria.ru/20210806/kontrol-1744728298.html
Афганские военные вернули контроль над столицей провинции Джаузджан
Афганские военные вернули контроль над столицей провинции Джаузджан - РИА Новости, 06.08.2021
Афганские военные вернули контроль над столицей провинции Джаузджан
Афганские военные вернули контроль над столицей северной афганской провинции Джаузджан городом Шиберган, где ранее шли бои с боевиками радикального движения... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T17:08
2021-08-06T17:08
2021-08-06T17:36
в мире
талибан
афганистан
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Афганские военные вернули контроль над столицей северной афганской провинции Джаузджан городом Шиберган, где ранее шли бои с боевиками радикального движения "Талибан"* (признано в России террористическим и запрещено), сообщает минобороны."Город Шиберган, провинциальный центр провинции Джаузджан, был зачищен от террористов "Талибана"* сегодня вечером", - говорится в сообщении минобороны в Twitter.Отмечается, что в результате действий сил обороны и безопасности Афганистана и лояльных им ополченцев боевики понесли "тяжелые потери".Ранее местные СМИ сообщали, что в пятницу талибы вошли в Шиберган, на окраине города велись бои между боевиками и силами безопасности Афганистана.Как передавало издание Hast-e Sobh со ссылкой на местных жителей, талибам в пятницу удалось захватить город Зарандж, административный центр юго-западной провинции Нимроз. Это первая с 2016 года столица провинции в Афганистане, которую захватили талибы.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210806/afganistan-1744623501.html
https://ria.ru/20210806/ubyistvo-1744670151.html
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdn24.img.ria.ru/images/151559/13/1515591353_182:0:4459:3208_1920x0_80_0_0_adae9a52b793debc7deaada40ca06174.jpg
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-06T17:08
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PT1M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, талибан, афганистан, обострение ситуации в афганистане
17:08 06.08.2021 (обновлено: 17:36 06.08.2021)
Афганские военные вернули контроль над столицей провинции Джаузджан
Минобороны Афганистана: военные вернули контроль над столицей северной провинции Джаузджан