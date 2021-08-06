https://ria.ru/20210806/kontrol-1744728298.html

Афганские военные вернули контроль над столицей провинции Джаузджан

Афганские военные вернули контроль над столицей провинции Джаузджан - РИА Новости, 06.08.2021

Афганские военные вернули контроль над столицей провинции Джаузджан

Афганские военные вернули контроль над столицей северной афганской провинции Джаузджан городом Шиберган, где ранее шли бои с боевиками радикального движения... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T17:08

2021-08-06T17:08

2021-08-06T17:36

в мире

талибан

афганистан

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Афганские военные вернули контроль над столицей северной афганской провинции Джаузджан городом Шиберган, где ранее шли бои с боевиками радикального движения "Талибан"* (признано в России террористическим и запрещено), сообщает минобороны."Город Шиберган, провинциальный центр провинции Джаузджан, был зачищен от террористов "Талибана"* сегодня вечером", - говорится в сообщении минобороны в Twitter.Отмечается, что в результате действий сил обороны и безопасности Афганистана и лояльных им ополченцев боевики понесли "тяжелые потери".Ранее местные СМИ сообщали, что в пятницу талибы вошли в Шиберган, на окраине города велись бои между боевиками и силами безопасности Афганистана.Как передавало издание Hast-e Sobh со ссылкой на местных жителей, талибам в пятницу удалось захватить город Зарандж, административный центр юго-западной провинции Нимроз. Это первая с 2016 года столица провинции в Афганистане, которую захватили талибы.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210806/afganistan-1744623501.html

https://ria.ru/20210806/ubyistvo-1744670151.html

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-06T17:08 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, афганистан, обострение ситуации в афганистане