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Религия
https://ria.ru/20210806/khasidy-1744628076.html
Около пяти тысяч хасидов уже приехали в Умань для празднования Рош ха-Шана
Около пяти тысяч хасидов уже приехали в Умань для празднования Рош ха-Шана - РИА Новости, 06.08.2021
Около пяти тысяч хасидов уже приехали в Умань для празднования Рош ха-Шана
Около 5 тысяч паломников-хасидов уже приехали в город Умань на Украине, чтобы отпраздновать Рош ха-Шана, Новый год по иудейскому календарю, сообщило управление... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T10:26
2021-08-06T10:33
религия
украина
умань
черкасская область
религия
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КИЕВ, 6 авг - РИА Новости. Около 5 тысяч паломников-хасидов уже приехали в город Умань на Украине, чтобы отпраздновать Рош ха-Шана, Новый год по иудейскому календарю, сообщило управление Государственной миграционной службы в Черкасской области.Хасиды ежегодно приезжают в Умань на Рош ха-Шана, чтобы отметить этот праздник и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII – XIX веках. В 2021 году дата выпадает на 6-8 сентября."Начальник Управления ГМС в Черкасской области Иван Шапран посетил с рабочим визитом Умань. Совместно с работниками Уманского отдела учреждения скоординировали дальнейшие шаги для предотвращения и выявления нарушителей миграционного законодательства. И хотя наступление нового года по иудейскому календарю будут праздновать с 6 до 8 сентября, по имеющейся информации, уже около 5 тысяч хасидов прибыли в Умань", - говорится в сообщении.В пресс-службе пояснили, что в 2021 году паломники заранее едут на Украину, поскольку в прошлом году из-за усиленных противоэпидемических мер по COVID-19 не все желающие смогли попасть в Умань на Рош ха-Шана.Рош ха-Шана (переводится с иврита как "голова года") - один из наиболее важных еврейских праздников, он отмечается два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по иудейскому календарю. Характерная черта празднования - трубление в рог-шофар во время службы в синагоге. Это действие истолковывают как вызов на Божественный суд и как призыв к покаянию. С Рош ха-Шана начинаются 10 дней молитв и покаяния, а заканчиваются главным и самым торжественным иудейским праздником - Йом-Кипур.
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украина, умань, черкасская область, религия
10:26 06.08.2021 (обновлено: 10:33 06.08.2021)
 

Около пяти тысяч хасидов уже приехали в Умань для празднования Рош ха-Шана

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПаломники-хасиды на нейтральной полосе белорусско-украинской границы между пунктами пропуска "Новая Гута" и "Новые Яриловичи"
Паломники-хасиды на нейтральной полосе белорусско-украинской границы между пунктами пропуска Новая Гута и Новые Яриловичи - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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КИЕВ, 6 авг - РИА Новости. Около 5 тысяч паломников-хасидов уже приехали в город Умань на Украине, чтобы отпраздновать Рош ха-Шана, Новый год по иудейскому календарю, сообщило управление Государственной миграционной службы в Черкасской области.
Хасиды ежегодно приезжают в Умань на Рош ха-Шана, чтобы отметить этот праздник и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII – XIX веках. В 2021 году дата выпадает на 6-8 сентября.
Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование иудейского Нового года (Рош ха-Шана) - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
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"Начальник Управления ГМС в Черкасской области Иван Шапран посетил с рабочим визитом Умань. Совместно с работниками Уманского отдела учреждения скоординировали дальнейшие шаги для предотвращения и выявления нарушителей миграционного законодательства. И хотя наступление нового года по иудейскому календарю будут праздновать с 6 до 8 сентября, по имеющейся информации, уже около 5 тысяч хасидов прибыли в Умань", - говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что в 2021 году паломники заранее едут на Украину, поскольку в прошлом году из-за усиленных противоэпидемических мер по COVID-19 не все желающие смогли попасть в Умань на Рош ха-Шана.
Рош ха-Шана (переводится с иврита как "голова года") - один из наиболее важных еврейских праздников, он отмечается два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по иудейскому календарю. Характерная черта празднования - трубление в рог-шофар во время службы в синагоге. Это действие истолковывают как вызов на Божественный суд и как призыв к покаянию. С Рош ха-Шана начинаются 10 дней молитв и покаяния, а заканчиваются главным и самым торжественным иудейским праздником - Йом-Кипур.
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