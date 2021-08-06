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На Кендалл Дженнер подали в суд за то, что она не пришла на фотосессию

На Кендалл Дженнер подали в суд за то, что она не пришла на фотосессию - РИА Новости, 06.08.2021

На Кендалл Дженнер подали в суд за то, что она не пришла на фотосессию

Известный итальянский бренд подал на американскую топ-модель Кендалл Дженнер в суд за то, что она нарушила условия контракта, сообщает ELLE. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T02:59

2021-08-06T02:59

2021-08-06T03:00

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Известный итальянский бренд подал на американскую топ-модель Кендалл Дженнер в суд за то, что она нарушила условия контракта, сообщает ELLE. По информации издания, иск был подан в окружной суд США на Манхэттене. В тексте жалобы говорится, что младшая из сестер Кардашьян — Дженнер должна была сняться в двух фотосессиях. Но приняла участие только в одной из них. На второй она так и не появилась. При этом, как сказано в иске, Дженнер заплатили 1,35 миллионов долларов. Эта сумма была прописана в контракте. Теперь, как отмечает ELLE, модный дом требует возместить ущерб на сумму не менее 1,8 миллионов долларов. Одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире, прославившаяся в реалити-шоу "Семейство Кардашян", ситуацию пока не прокомментировала.

https://ria.ru/20210729/skarlet-1743525282.html

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