https://ria.ru/20210806/kater-1744732828.html

В Ярославской области создали катер, не имеющий аналогов в России

В Ярославской области создали катер, не имеющий аналогов в России - РИА Новости, 06.08.2021

В Ярославской области создали катер, не имеющий аналогов в России

Ярославская верфь "Компании Дизель" выпустила инновационные катера из полиэтилена низкого давления, что уникально для российского судостроения, правительство... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T17:25

2021-08-06T17:25

2021-08-06T18:16

экономика

технологии

изобретение

ярославская область

дмитрий миронов

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Ярославская верфь "Компании Дизель" выпустила инновационные катера из полиэтилена низкого давления, что уникально для российского судостроения, правительство Ярославской области окажет компании поддержку в продвижении продукции на внутреннем и внешнем рынках, заявил губернатор Дмитрий Миронов.По данным правительства региона, корпус новых катеров монолитен, оборудование соответствует ведущим мировым стандартам. Компания готова строить суда от 4 до 12 метров длиной, способные развивать скорость до 50 узлов, с грузоподъемностью до 1500 килограммов и с числом посадочных мест до 12. К настоящему времени выпущено два катера."Технология строительства катеров из полиэтилена низкого давления не имеет аналогов в российском судостроении. Поэтому уверен, что разработка получит широкое применение в нашей стране и будет востребована за рубежом. Со стороны региона готовы оказать поддержку в продвижении продукции на внутреннем и внешнем рынке", - цитирует Дмитрия Миронова пресс-служба областного правительства.Глава региона отметил, что в продвижении продукции на внешние рынки производитель намерен применять меры поддержки, предусмотренные национальным проектом "Международная кооперация и экспорт". Правительство Ярославской области планирует провести презентации новых судов на различных площадках, на иностранных языках, презентационные материалы будут направлены в Торгпредства РФ за рубежом для поиска потенциальных заказчиков.Отмечается, что интерес к проекту уже проявили в ГИМС России, и первая разработка создана со всеми пожеланиями специалистов. По словам директора компании Андрея Шепеляева, суда получились "очень брутальные, стильные и прочные".По данным областного департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности, реализация проекта стала возможной после визита официальной делегации региона под председательством губернатора Дмитрия Миронова в Японию."От идеи до реализации прошло около полутора лет, компания получила меры господдержки проекта и исследовала рынок при содействии регионального правительства", - говорится в сообщении департамента.

https://ria.ru/20210608/nevidimka-1736077988.html

https://ria.ru/20210805/morozhenoe-1744545521.html

https://ria.ru/20210804/yaroslavl-1744379953.html

ярославская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, изобретение, ярославская область, дмитрий миронов, россия