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В Ярославской области создали катер, не имеющий аналогов в России
В Ярославской области создали катер, не имеющий аналогов в России - РИА Новости, 06.08.2021
В Ярославской области создали катер, не имеющий аналогов в России
Ярославская верфь "Компании Дизель" выпустила инновационные катера из полиэтилена низкого давления, что уникально для российского судостроения, правительство... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T17:25
2021-08-06T18:16
экономика
технологии
изобретение
ярославская область
дмитрий миронов
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Ярославская верфь "Компании Дизель" выпустила инновационные катера из полиэтилена низкого давления, что уникально для российского судостроения, правительство Ярославской области окажет компании поддержку в продвижении продукции на внутреннем и внешнем рынках, заявил губернатор Дмитрий Миронов.По данным правительства региона, корпус новых катеров монолитен, оборудование соответствует ведущим мировым стандартам. Компания готова строить суда от 4 до 12 метров длиной, способные развивать скорость до 50 узлов, с грузоподъемностью до 1500 килограммов и с числом посадочных мест до 12. К настоящему времени выпущено два катера."Технология строительства катеров из полиэтилена низкого давления не имеет аналогов в российском судостроении. Поэтому уверен, что разработка получит широкое применение в нашей стране и будет востребована за рубежом. Со стороны региона готовы оказать поддержку в продвижении продукции на внутреннем и внешнем рынке", - цитирует Дмитрия Миронова пресс-служба областного правительства.Глава региона отметил, что в продвижении продукции на внешние рынки производитель намерен применять меры поддержки, предусмотренные национальным проектом "Международная кооперация и экспорт". Правительство Ярославской области планирует провести презентации новых судов на различных площадках, на иностранных языках, презентационные материалы будут направлены в Торгпредства РФ за рубежом для поиска потенциальных заказчиков.Отмечается, что интерес к проекту уже проявили в ГИМС России, и первая разработка создана со всеми пожеланиями специалистов. По словам директора компании Андрея Шепеляева, суда получились "очень брутальные, стильные и прочные".По данным областного департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности, реализация проекта стала возможной после визита официальной делегации региона под председательством губернатора Дмитрия Миронова в Японию."От идеи до реализации прошло около полутора лет, компания получила меры господдержки проекта и исследовала рынок при содействии регионального правительства", - говорится в сообщении департамента.
https://ria.ru/20210608/nevidimka-1736077988.html
https://ria.ru/20210805/morozhenoe-1744545521.html
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экономика, технологии, изобретение, ярославская область, дмитрий миронов, россия
17:25 06.08.2021 (обновлено: 18:16 06.08.2021)
 
В Ярославской области создали катер, не имеющий аналогов в России

Ярославская верфь "Компании Дизель" выпустила инновационный катер из полиэтилена низкого давления

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Ярославской областиВ Ярославской области создали катер, не имеющий аналогов в России
В Ярославской области создали катер, не имеющий аналогов в России - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Ярославской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Ярославская верфь "Компании Дизель" выпустила инновационные катера из полиэтилена низкого давления, что уникально для российского судостроения, правительство Ярославской области окажет компании поддержку в продвижении продукции на внутреннем и внешнем рынках, заявил губернатор Дмитрий Миронов.
По данным правительства региона, корпус новых катеров монолитен, оборудование соответствует ведущим мировым стандартам. Компания готова строить суда от 4 до 12 метров длиной, способные развивать скорость до 50 узлов, с грузоподъемностью до 1500 килограммов и с числом посадочных мест до 12. К настоящему времени выпущено два катера.
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"Технология строительства катеров из полиэтилена низкого давления не имеет аналогов в российском судостроении. Поэтому уверен, что разработка получит широкое применение в нашей стране и будет востребована за рубежом. Со стороны региона готовы оказать поддержку в продвижении продукции на внутреннем и внешнем рынке", - цитирует Дмитрия Миронова пресс-служба областного правительства.
Глава региона отметил, что в продвижении продукции на внешние рынки производитель намерен применять меры поддержки, предусмотренные национальным проектом "Международная кооперация и экспорт". Правительство Ярославской области планирует провести презентации новых судов на различных площадках, на иностранных языках, презентационные материалы будут направлены в Торгпредства РФ за рубежом для поиска потенциальных заказчиков.
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Отмечается, что интерес к проекту уже проявили в ГИМС России, и первая разработка создана со всеми пожеланиями специалистов. По словам директора компании Андрея Шепеляева, суда получились "очень брутальные, стильные и прочные".
"Они не ржавеют, не требуют затрат на покраску, выдерживают контакт практически с любой химией, включая серную кислоту. Им не страшна швартовка на камни, лед и любой необорудованный берег. А в случае пробоины материал очень легко поддается ремонту. С учетом мирового тренда экологичности продукции это настоящий прорыв в отечественном судостроении, так как материал полностью перерабатываемый", - цитирует Шепеляева пресс-служба областного правительства.
По данным областного департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности, реализация проекта стала возможной после визита официальной делегации региона под председательством губернатора Дмитрия Миронова в Японию.
"От идеи до реализации прошло около полутора лет, компания получила меры господдержки проекта и исследовала рынок при содействии регионального правительства", - говорится в сообщении департамента.
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