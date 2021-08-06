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Минсельхоз рассказал о динамике цен на капусту
Минсельхоз рассказал о динамике цен на капусту - РИА Новости, 06.08.2021
Минсельхоз рассказал о динамике цен на капусту
Цены производителей на белокочанную капусту в настоящее время на 4% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T19:41
2021-08-06T19:41
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Цены производителей на белокочанную капусту в настоящее время на 4% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении Минсельхоза РФ."Минсельхоз России фиксирует снижение цен производителей на плодоовощную продукцию, включая "борщевой набор". По данным на 4 августа цены производителей на картофель за месяц снизились на 1,8%, на морковь - на 3,2%. Стоимость огурцов за месяц упала на 17,5%, помидоров - на 22,8%, репчатого лука - на 19,1%, яблок - на 7,6%", - говорится в сообщении."Цены на белокочанную капусту в настоящий момент на 4% ниже показателя аналогичного периода прошлого года", - добавляет министерство. В свою очередь для минимизации наценок в товаропроводящей цепи Минсельхоз считает важным развитие форматов прямой торговли, обеспечение максимальной доступности ярмарок, рынков и других точек сбыта для сельскохозяйственных товаропроизводителей и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства."Кроме того, министерство ведет работу по расширению сбыта фермерской продукции через онлайн каналы - площадки крупнейших интернет-интеграторов", - говорится в сообщении.Ранее в пятницу Росстат опубликовал данные о динамике потребительских цен в июле 2021 года. Статистическое ведомство впервые с сентября 2020 года зафиксировало в России продовольственную дефляцию: цены на продовольственные товары снизились на 0,5% в месячном выражении после роста на 0,64% в июне, а в годовом выражении рост цен на продовольствие замедлился до 7,43% с 7,9% месяцем ранее.С точки зрения отдельных продуктов питания, картофель в России в июле подешевел на 20,3% по сравнению с июнем, огурцы - на 19,5%, помидоры - на 17,9%, свекла - на 16,6%, лук - на 8,1%, морковь - на 4,6%. В то же время стоимость свежей белокочанной капусты за прошлый месяц выросла на 10,8%, чеснока - на 2,8%.
https://ria.ru/20170824/1501040673.html
https://rsport.ria.ru/20210209/kapusta-1596686426.html
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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), россия
19:41 06.08.2021
 
Минсельхоз рассказал о динамике цен на капусту

Минсельхоз: отпускные цены на капусту в России сейчас на четыре процента ниже, чем годом ранее

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПокупатели в торговом зале магазина
Покупатели в торговом зале магазина - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Цены производителей на белокочанную капусту в настоящее время на 4% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
"Минсельхоз России фиксирует снижение цен производителей на плодоовощную продукцию, включая "борщевой набор". По данным на 4 августа цены производителей на картофель за месяц снизились на 1,8%, на морковь - на 3,2%. Стоимость огурцов за месяц упала на 17,5%, помидоров - на 22,8%, репчатого лука - на 19,1%, яблок - на 7,6%", - говорится в сообщении.
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"Цены на белокочанную капусту в настоящий момент на 4% ниже показателя аналогичного периода прошлого года", - добавляет министерство. В свою очередь для минимизации наценок в товаропроводящей цепи Минсельхоз считает важным развитие форматов прямой торговли, обеспечение максимальной доступности ярмарок, рынков и других точек сбыта для сельскохозяйственных товаропроизводителей и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства.
"Кроме того, министерство ведет работу по расширению сбыта фермерской продукции через онлайн каналы - площадки крупнейших интернет-интеграторов", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу Росстат опубликовал данные о динамике потребительских цен в июле 2021 года. Статистическое ведомство впервые с сентября 2020 года зафиксировало в России продовольственную дефляцию: цены на продовольственные товары снизились на 0,5% в месячном выражении после роста на 0,64% в июне, а в годовом выражении рост цен на продовольствие замедлился до 7,43% с 7,9% месяцем ранее.
С точки зрения отдельных продуктов питания, картофель в России в июле подешевел на 20,3% по сравнению с июнем, огурцы - на 19,5%, помидоры - на 17,9%, свекла - на 16,6%, лук - на 8,1%, морковь - на 4,6%. В то же время стоимость свежей белокочанной капусты за прошлый месяц выросла на 10,8%, чеснока - на 2,8%.
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ЭкономикаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Россия
 
 
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