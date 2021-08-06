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На здании ИВС в Истре перерезали провода от видеокамеры
На здании ИВС в Истре перерезали провода от видеокамеры - РИА Новости, 06.08.2021
На здании ИВС в Истре перерезали провода от видеокамеры
Провода у камеры видеонаблюдения, которая находится на здании изолятора временного содержания (ИВС) в Истре, откуда сбежали заключённые, перерезаны, некоторые - РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T17:09
2021-08-06T17:14
происшествия
истра
следственный комитет россии (ск рф)
владимир маругов
побег подсудимых из ивс в истре
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ИСТРА (Московская обл.), 6 авг - РИА Новости. Провода у камеры видеонаблюдения, которая находится на здании изолятора временного содержания (ИВС) в Истре, откуда сбежали заключённые, перерезаны, некоторые - обмотаны изолентой, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.На ИВС установлена камера видеонаблюдения, которая направлена непосредственно на ворота здания. Однако несколько проводов возле камеры перерезаны, а некоторые - замотаны изолентой. Работает ли камера и удалось ли заснять момент побега заключённых - неизвестно.По данным следствия, 6 августа из изолятора временного содержания в Истре совершили побег из-под стражи 5 человек. Среди них - Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката, у остальных - статья о краже.СК возбудил дело о превышении должностных полномочий, двое сотрудников ИВС задержаны. Кроме того, уголовное дело о побеге завели в МВД, рассматривается вопрос о его передаче в Следственный комитет.
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происшествия, истра, следственный комитет россии (ск рф), владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре
17:09 06.08.2021 (обновлено: 17:14 06.08.2021)
 
На здании ИВС в Истре перерезали провода от видеокамеры

Провода от видеокамеры на здании ИВС в Истре, откуда сбежали заключенные, были перерезаны

© СК РФКамера в изоляторе временного содержания ОМВД в Истре, из которой сбежали заключенные. Кадр видео
Камера в изоляторе временного содержания ОМВД в Истре, из которой сбежали заключенные. Кадр видео
© СК РФ
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ИСТРА (Московская обл.), 6 авг - РИА Новости. Провода у камеры видеонаблюдения, которая находится на здании изолятора временного содержания (ИВС) в Истре, откуда сбежали заключённые, перерезаны, некоторые - обмотаны изолентой, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
На ИВС установлена камера видеонаблюдения, которая направлена непосредственно на ворота здания. Однако несколько проводов возле камеры перерезаны, а некоторые - замотаны изолентой. Работает ли камера и удалось ли заснять момент побега заключённых - неизвестно.
По данным следствия, 6 августа из изолятора временного содержания в Истре совершили побег из-под стражи 5 человек. Среди них - Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката, у остальных - статья о краже.
СК возбудил дело о превышении должностных полномочий, двое сотрудников ИВС задержаны. Кроме того, уголовное дело о побеге завели в МВД, рассматривается вопрос о его передаче в Следственный комитет.
Сотрудник полиции возле ОМВД России по городу Истре, где находится изолятор временного содержания, из которого сбежали пятеро заключенных - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
Вчера, 16:23В России
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ПроисшествияИстраСледственный комитет России (СК РФ)Владимир МаруговПобег подсудимых из ИВС в Истре
 
 
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