https://ria.ru/20210806/kamery-1744728652.html

На здании ИВС в Истре перерезали провода от видеокамеры

На здании ИВС в Истре перерезали провода от видеокамеры - РИА Новости, 06.08.2021

На здании ИВС в Истре перерезали провода от видеокамеры

Провода у камеры видеонаблюдения, которая находится на здании изолятора временного содержания (ИВС) в Истре, откуда сбежали заключённые, перерезаны, некоторые - РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T17:09

2021-08-06T17:09

2021-08-06T17:14

происшествия

истра

следственный комитет россии (ск рф)

владимир маругов

побег подсудимых из ивс в истре

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ИСТРА (Московская обл.), 6 авг - РИА Новости. Провода у камеры видеонаблюдения, которая находится на здании изолятора временного содержания (ИВС) в Истре, откуда сбежали заключённые, перерезаны, некоторые - обмотаны изолентой, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.На ИВС установлена камера видеонаблюдения, которая направлена непосредственно на ворота здания. Однако несколько проводов возле камеры перерезаны, а некоторые - замотаны изолентой. Работает ли камера и удалось ли заснять момент побега заключённых - неизвестно.По данным следствия, 6 августа из изолятора временного содержания в Истре совершили побег из-под стражи 5 человек. Среди них - Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката, у остальных - статья о краже.СК возбудил дело о превышении должностных полномочий, двое сотрудников ИВС задержаны. Кроме того, уголовное дело о побеге завели в МВД, рассматривается вопрос о его передаче в Следственный комитет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210806/istra-1744716986.html

истра

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2021

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происшествия, истра, следственный комитет россии (ск рф), владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре