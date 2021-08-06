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Калви не согласился с решением суда
Калви не согласился с решением суда - РИА Новости, 06.08.2021
Калви не согласился с решением суда
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви, получивший 5,5 лет условно, назвал возмутительным приговор по делу о растрате 2,5... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T23:15
2021-08-06T23:46
россия
москва
дело bаring vostok
майкл калви
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви, получивший 5,5 лет условно, назвал возмутительным приговор по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей."На фоне большинства таких дел условный срок - это почти победа. Но быть осужденным за преступление, которого нет, - это возмутительно", - заявил Калви журналистам после оглашения приговора в Мещанском суде Москвы.Он добавил, что его обвиняли в преступлении, которого не было.Защита основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви позже решит вопрос об обжаловании приговора по делу о растрате 2,5 миллиардов рублей.Он не стал отвечать, будет ли продолжать инвестиционную деятельность в России. "Пока я не буду отвечать на вопросы", - сказал Калви журналистам.Компания Baring Vostok заявила, что получившие условный срок фигуранты дела о растрате 2,5 миллиарда рублей - невиновны, а приговор суда "безосновательный".Ранее в пятницу Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестиционного фонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. В частности, Калви получил пять с половиной лет условно, а француз Филипп Дельпаль - четыре с половиной года условно. Суд также снял арест с имущества Калви.
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россия, москва, дело bаring vostok, майкл калви
23:15 06.08.2021 (обновлено: 23:46 06.08.2021)
 
Калви не согласился с решением суда

Калви не согласился с решением суда

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМайкл Калви у здания Мещанского районного суда Москвы
Майкл Калви у здания Мещанского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви, получивший 5,5 лет условно, назвал возмутительным приговор по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей.
"На фоне большинства таких дел условный срок - это почти победа. Но быть осужденным за преступление, которого нет, - это возмутительно", - заявил Калви журналистам после оглашения приговора в Мещанском суде Москвы.
Основатель Baring Vostok Майкл Калви в суде - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 00:40
Дело Майкла Калви
Он добавил, что его обвиняли в преступлении, которого не было.
Защита основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви позже решит вопрос об обжаловании приговора по делу о растрате 2,5 миллиардов рублей.
"Мы с адвокатами изучим полный текст приговора и примем решение о дальнейших шагах", - заявил Калви журналистам после оглашения приговора.
Он не стал отвечать, будет ли продолжать инвестиционную деятельность в России. "Пока я не буду отвечать на вопросы", - сказал Калви журналистам.
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении содержания под домашним арестом. 8 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 17.01.2020
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Суд постановил выплатить Калви 46 млн руб из-за пожара в его квартире
Компания Baring Vostok заявила, что получившие условный срок фигуранты дела о растрате 2,5 миллиарда рублей - невиновны, а приговор суда "безосновательный".
"Наши коллеги невиновны, а уголовное дело, так же как и приговор суда первой инстанции по нему, - безосновательны. Мы продолжим поддерживать наших коллег, какую бы стратегию защиты они ни выбрали. Единственным бенефициаром всех сделок был банк "Восточный", что доказывают финансовые документы, приобщенные к материалам дела, и показания всех свидетелей", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестиционного фонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. В частности, Калви получил пять с половиной лет условно, а француз Филипп Дельпаль - четыре с половиной года условно. Суд также снял арест с имущества Калви.
 
РоссияМоскваДело Bаring VostokМайкл Калви
 
 
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