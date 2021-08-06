https://ria.ru/20210806/kalvi-1744780811.html

Калви не согласился с решением суда

Калви не согласился с решением суда - РИА Новости, 06.08.2021

Калви не согласился с решением суда

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви, получивший 5,5 лет условно, назвал возмутительным приговор по делу о растрате 2,5... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T23:15

2021-08-06T23:15

2021-08-06T23:46

россия

москва

дело bаring vostok

майкл калви

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви, получивший 5,5 лет условно, назвал возмутительным приговор по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей."На фоне большинства таких дел условный срок - это почти победа. Но быть осужденным за преступление, которого нет, - это возмутительно", - заявил Калви журналистам после оглашения приговора в Мещанском суде Москвы.Он добавил, что его обвиняли в преступлении, которого не было.Защита основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви позже решит вопрос об обжаловании приговора по делу о растрате 2,5 миллиардов рублей.Он не стал отвечать, будет ли продолжать инвестиционную деятельность в России. "Пока я не буду отвечать на вопросы", - сказал Калви журналистам.Компания Baring Vostok заявила, что получившие условный срок фигуранты дела о растрате 2,5 миллиарда рублей - невиновны, а приговор суда "безосновательный".Ранее в пятницу Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестиционного фонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. В частности, Калви получил пять с половиной лет условно, а француз Филипп Дельпаль - четыре с половиной года условно. Суд также снял арест с имущества Калви.

https://ria.ru/20210802/delo-1743597174.html

https://realty.ria.ru/20200117/1563545421.html

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россия, москва, дело bаring vostok, майкл калви