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Суд в Москве снял арест с недвижимости и счетов Калви
Суд в Москве снял арест с недвижимости и счетов Калви - РИА Новости, 06.08.2021
Суд в Москве снял арест с недвижимости и счетов Калви
Мещанский суд Москвы снял арест с имущества основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, приговоренного к условному сроку по делу о... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T22:53
2021-08-06T22:53
2021-08-06T22:53
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россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы снял арест с имущества основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, приговоренного к условному сроку по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Обеспечительный арест, наложенный на недвижимость и счета в банке "Восточный", отменить", - решила судья.
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москва, дело bаring vostok, майкл калви, россия
Суд в Москве снял арест с недвижимости и счетов Калви
Суд в Москве снял арест с недвижимости и счетов Калви