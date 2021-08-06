https://ria.ru/20210806/kalvi-1744779984.html

Суд в Москве снял арест с недвижимости и счетов Калви

Суд в Москве снял арест с недвижимости и счетов Калви - РИА Новости, 06.08.2021

Суд в Москве снял арест с недвижимости и счетов Калви

Мещанский суд Москвы снял арест с имущества основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, приговоренного к условному сроку по делу о... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T22:53

2021-08-06T22:53

2021-08-06T22:53

москва

дело bаring vostok

майкл калви

россия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы снял арест с имущества основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, приговоренного к условному сроку по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Обеспечительный арест, наложенный на недвижимость и счета в банке "Восточный", отменить", - решила судья.

https://ria.ru/20210806/kalvi-1744779037.html

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