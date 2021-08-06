https://ria.ru/20210806/kalvi-1744779037.html

Калви получил 5,5 года условно по делу Baring Vostok

Калви получил 5,5 года условно по делу Baring Vostok - РИА Новости, 07.08.2021

Калви получил 5,5 года условно по делу Baring Vostok

Мещанский суд Москвы приговорил американского инвестора Майкла Калви, основателя фонда Baring Vostok, к пяти с половиной годам условно по делу о растрате 2,5... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-06T22:39

2021-08-06T22:39

2021-08-07T07:01

дело bаring vostok

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил американского инвестора Майкла Калви, основателя фонда Baring Vostok, к пяти с половиной годам условно по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей, сообщил из зала заседаний корреспондент РИА Новости.Помимо американца, на скамье подсудимых — партнеры Baring Vostok француз Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров, экс-председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев и бывший директор банка по инвестициям Александр Цакунов.Дельпаль получил четыре с половиной года условно.По ее мнению, нет оснований сомневаться в выводах экспертизы и показаниях специалистов, которые подтвердили доводы следствия о стоимости спорных активов. В приговоре подчеркивается, что доказательства обвинения вызывают доверие в своей совокупности.Также суд прекратил производство по иску на 2,5 миллиарда рублей, заявленном к фигурантам дела, "в связи с возмещением вреда".Обеспечительный арест с недвижимости и счетов Калви сняли.Во время условного осуждения нельзя менять место жительства без уведомления надзирающего органа, нужно лично приходить в инспекцию.В счет наказания зачли время, проведенное в СИЗО, под домашним арестом и под запретом определенных действий.По версии следствия, банк "Восточный" потерял примерно 2,5 миллиарда рублей из-за того, что Калви вместе с Дельпалем, Абгаряном и Зюзиным убедили акционеров проголосовать за заключение соглашения об отступном. В результате вместо возврата долга "Восточному" передали 59,9 процента акций компании International Financial Technology Group. Их оценили в три миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждал Следственный комитет.Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим выводам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч, а 3,8 миллиарда рублей — то есть даже больше, чем заявлялось изначально. Кроме того, по словам Калви, банк получил за ценные бумаги дивиденды и права акционеров.Прокурор запросил для всех фигурантов условные сроки: для Калви — шесть лет, Дельпаля — пять, а для остальных — от четырех до пяти с половиной лет. Вину никто из подсудимых не признал.

https://ria.ru/20210719/kalvi-1741841019.html

https://ria.ru/20210802/delo-1743597174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело bаring vostok