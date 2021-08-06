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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210806/istvud-1744634922.html
Опубликован трейлер вестерна "Мужские слезы" с 91-летним Клинтом Иствудом
Опубликован трейлер вестерна "Мужские слезы" с 91-летним Клинтом Иствудом - РИА Новости, 06.08.2021
Опубликован трейлер вестерна "Мужские слезы" с 91-летним Клинтом Иствудом
На Youtube-канале кинокомпании Warner Bros. Pictures опубликовали трейлер вестерна Клинта Иствуда "Мужские слезы", в котором 91-летний актер также исполнил... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T11:57
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. На Youtube-канале кинокомпании Warner Bros. Pictures опубликовали трейлер вестерна Клинта Иствуда "Мужские слезы", в котором 91-летний актер также исполнил главную роль. Картина основа на одноименном романе американского драматурга Ричарда Нэша. Действие в ней разворачивается в конце 1970-х годов вокруг бывшего ковбоя (Иствуд). Пожилой мужчина с непростым прошлым вынужден устроиться на работу к бывшему боссу. Тот поручает ковбою привезти его сына-подростка из Мексики в Техас (США), чтобы мальчик находился подальше от матери-алкоголички. Но это путешествие оказывается более, чем сложным. Вместе с Клинтом Иствудом в драме также снялись Эдуардо Минетт, Дуайт Йокам, Наталья Травен, Горасио Гарсиа Рохас, Фернанда Уррехола и другие. Премьера вестерна состоится 17 сентября одновременно в кинотеатрах и на платформе HBO Max. "Мужские слезы" — первый фильм Иствуда в качестве режиссера после "Ричарда Джуэлла" 2019 года, в котором он не снимался. Последний раз знаменитый актер одновременно руководил постановкой и играл в ней в 2018 году. Это было в драме "Наркокурьер".
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клинт иствуд, новости культуры, кино и сериалы, техас, сша, hbo, что посмотреть
11:57 06.08.2021
 

Опубликован трейлер вестерна "Мужские слезы" с 91-летним Клинтом Иствудом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. На Youtube-канале кинокомпании Warner Bros. Pictures опубликовали трейлер вестерна Клинта Иствуда "Мужские слезы", в котором 91-летний актер также исполнил главную роль.
Картина основа на одноименном романе американского драматурга Ричарда Нэша. Действие в ней разворачивается в конце 1970-х годов вокруг бывшего ковбоя (Иствуд).
Пожилой мужчина с непростым прошлым вынужден устроиться на работу к бывшему боссу. Тот поручает ковбою привезти его сына-подростка из Мексики в Техас (США), чтобы мальчик находился подальше от матери-алкоголички. Но это путешествие оказывается более, чем сложным.
Вместе с Клинтом Иствудом в драме также снялись Эдуардо Минетт, Дуайт Йокам, Наталья Травен, Горасио Гарсиа Рохас, Фернанда Уррехола и другие.
Премьера вестерна состоится 17 сентября одновременно в кинотеатрах и на платформе HBO Max.
"Мужские слезы" — первый фильм Иствуда в качестве режиссера после "Ричарда Джуэлла" 2019 года, в котором он не снимался. Последний раз знаменитый актер одновременно руководил постановкой и играл в ней в 2018 году. Это было в драме "Наркокурьер".
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КультураКлинт ИствудНовости культурыКино и сериалыТехасСШАHBOчто посмотреть
 
 
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