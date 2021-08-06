https://ria.ru/20210806/istra-1744767156.html
Суд арестовал сотрудников изолятора в Истре
Суд арестовал сотрудников изолятора в Истре - РИА Новости, 06.08.2021
Суд арестовал сотрудников изолятора в Истре
Суд арестовал подозреваемых в превышении должностных полномочий сотрудников истринского изолятора, откуда в пятницу сбежали пять заключенных, сообщила РИА... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T20:10
2021-08-06T20:10
2021-08-06T20:22
происшествия
истра
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Суд арестовал подозреваемых в превышении должностных полномочий сотрудников истринского изолятора, откуда в пятницу сбежали пять заключенных, сообщила РИА Новости старший помощник подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий."По ходатайству следствия судом в отношении сотрудников изолятора временного содержания ОМВД России по городу Истре, подозреваемых в превышении должностных полномочий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 октября 2021 года", - сказала она.По данным следствия, 6 августа из изолятора временного содержания в Истре совершили побег из-под стражи пять человек. Среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи.СК возбудил дело о превышении должностных полномочий неустановленными сотрудниками ИВС, а позже по этому делу были задержаны и два сотрудника истринского ИВС."Колбасного короля" Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября прошлого года. По предварительным данным, это произошло в ходе разбойного нападения, когда преступники ворвались в дом бизнесмена, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв.Вскоре был задержан один из подозреваемых - Александр Мавриди. При обыске в его квартире правоохранители обнаружили пенсионера, прикованного наручниками к кровати. Мавриди после этого заподозрили в мошеннических действиях с квартирами одиноких в Москве и области.
https://ria.ru/20210806/mvd-1744759027.html
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происшествия, истра, московская область (подмосковье), россия
20:10 06.08.2021 (обновлено: 20:22 06.08.2021)
Суд арестовал сотрудников изолятора в Истре
Суд арестовал сотрудников изолятора в Истре, откуда сбежали заключенные