https://ria.ru/20210806/istra-1744729168.html

На здании ИВС в Истре перерезали провода от видеокамеры

На здании ИВС в Истре перерезали провода от видеокамеры - РИА Новости, 06.08.2021

На здании ИВС в Истре перерезали провода от видеокамеры

Провода у камеры видеонаблюдения на здании изолятора временного содержания в Истре, откуда сбежали пять человек, перерезаны, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T17:11

2021-08-06T17:11

2021-08-06T17:48

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

побег подсудимых из ивс в истре

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ИСТРА (Московская обл.), 6 авг — РИА Новости. Провода у камеры видеонаблюдения на здании изолятора временного содержания в Истре, откуда сбежали пять человек, перерезаны, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Речь идет о камере, направленной непосредственно на ворота. Некоторые провода болтаются, некоторые замотаны изолентой. Работает ли камера и удалось ли ей запечатлеть момент побега — неизвестно.О побеге из ИВС в Истре стало известно сегодня утром. Заключенные смогли открутить замки дверей, предположительно гаечным ключом. Один из сбежавших — Александр Мавриди, его обвиняют в убийстве бизнесмена Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката. Остальные проходят по статье о краже.Двоих сотрудников изолятора задержали, Следственный комитет возбудил против них дело о превышении должностных полномочий. Кроме того, в МВД завели уголовное дело о побеге.

https://ria.ru/20210806/pobeg-1744671008.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), побег подсудимых из ивс в истре