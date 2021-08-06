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На здании ИВС в Истре перерезали провода от видеокамеры
На здании ИВС в Истре перерезали провода от видеокамеры - РИА Новости, 06.08.2021
На здании ИВС в Истре перерезали провода от видеокамеры
Провода у камеры видеонаблюдения на здании изолятора временного содержания в Истре, откуда сбежали пять человек, перерезаны, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T17:11
2021-08-06T17:11
2021-08-06T17:48
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
побег подсудимых из ивс в истре
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ИСТРА (Московская обл.), 6 авг — РИА Новости. Провода у камеры видеонаблюдения на здании изолятора временного содержания в Истре, откуда сбежали пять человек, перерезаны, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Речь идет о камере, направленной непосредственно на ворота. Некоторые провода болтаются, некоторые замотаны изолентой. Работает ли камера и удалось ли ей запечатлеть момент побега — неизвестно.О побеге из ИВС в Истре стало известно сегодня утром. Заключенные смогли открутить замки дверей, предположительно гаечным ключом. Один из сбежавших — Александр Мавриди, его обвиняют в убийстве бизнесмена Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката. Остальные проходят по статье о краже.Двоих сотрудников изолятора задержали, Следственный комитет возбудил против них дело о превышении должностных полномочий. Кроме того, в МВД завели уголовное дело о побеге.
https://ria.ru/20210806/pobeg-1744671008.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), побег подсудимых из ивс в истре
17:11 06.08.2021 (обновлено: 17:48 06.08.2021)
На здании ИВС в Истре перерезали провода от видеокамеры
У камеры наблюдения в изоляторе временного содержания оказались перерезаны провода