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В Подмосковье задержали двух сотрудников изолятора после побега заключенных
В Подмосковье задержали двух сотрудников изолятора после побега заключенных - РИА Новости, 06.08.2021
В Подмосковье задержали двух сотрудников изолятора после побега заключенных
Двое сотрудников истринского ИВС, откуда в пятницу сбежали пять заключенных, задержаны по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает подмосковный... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T15:47
2021-08-06T15:51
истра
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
побег подсудимых из ивс в истре
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Двое сотрудников истринского ИВС, откуда в пятницу сбежали пять заключенных, задержаны по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает подмосковный главк СК РФ."Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области задержаны двое сотрудников ИВС ОМВД России по городу Истре. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу пятерых человек (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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истра
московская область (подмосковье)
россия
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истра, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, московская область (подмосковье), россия, побег подсудимых из ивс в истре
15:47 06.08.2021 (обновлено: 15:51 06.08.2021)
 
В Подмосковье задержали двух сотрудников изолятора после побега заключенных

В Подмосковье задержали двух сотрудников ИВС Истры после побега заключенных

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Двое сотрудников истринского ИВС, откуда в пятницу сбежали пять заключенных, задержаны по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает подмосковный главк СК РФ.
"Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области задержаны двое сотрудников ИВС ОМВД России по городу Истре. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу пятерых человек (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции возле ОМВД России по городу Истре, где находится изолятор временного содержания, из которого сбежали пятеро заключенных - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
Вчера, 11:28
Опубликованы кадры из камеры заключенных, сбежавших из ИВС в Истре
 
ИстраСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияПобег подсудимых из ИВС в Истре
 
 
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