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В Подмосковье задержали двух сотрудников изолятора после побега заключенных

В Подмосковье задержали двух сотрудников изолятора после побега заключенных - РИА Новости, 06.08.2021

В Подмосковье задержали двух сотрудников изолятора после побега заключенных

Двое сотрудников истринского ИВС, откуда в пятницу сбежали пять заключенных, задержаны по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает подмосковный... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T15:47

2021-08-06T15:47

2021-08-06T15:51

истра

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

побег подсудимых из ивс в истре

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Двое сотрудников истринского ИВС, откуда в пятницу сбежали пять заключенных, задержаны по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает подмосковный главк СК РФ."Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области задержаны двое сотрудников ИВС ОМВД России по городу Истре. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу пятерых человек (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210806/pobeg-1744641456.html

истра

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

истра, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, московская область (подмосковье), россия, побег подсудимых из ивс в истре