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В Иркутске ввели режим ЧС
В Иркутске ввели режим ЧС - РИА Новости, 06.08.2021
В Иркутске ввели режим ЧС
На части территории Иркутска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений грунтовыми водами и подъема уровня Ангары, сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T15:58
2021-08-06T17:26
иркутск
ангара
амурская область
керчь
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ИРКУТСК, 6 авг — РИА Новости. На части территории Иркутска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений грунтовыми водами и подъема уровня Ангары, сообщила пресс-служба администрации города.Решение приняли на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.Сейчас подтоплены не только земельные участки в садоводствах, но и частные дома. Из-за повышенного сброса воды на ГЭС есть угроза подтопления и прибрежных территорий Иркутска. В готовность приведены более 900 человек и 300 единиц техники. Развернуты пункты временного размещения.Муниципальные предприятия города проводят работу по защите линий связи, очистке ливневой канализации, водопропускных труб и созданию земляных валов. Кроме того, власти усилили экологический контроль, а также создали резервы горюче-смазочных материалов и запасы песчано-гравийной смеси.Ранее сообщалось о режиме ЧС в селе Баклаши в Приангарье: там подтоплено около 80 участков. Откачка воды, отметили в пресс-службе районной администрации, ведется непрерывно.Сегодня сильный ночной ливень затопил несколько улиц в Екатеринбурге. Также подтопления фиксируются и в Амурской области. Из-за паводка без автомобильного сообщения в регионе остаются 11 населенных пунктов. Подтоплено 63 жилых дома и 388 приусадебных участков.В середине июня мощный циклон обрушился на Крым, что привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы. Власти региона ввели режим ЧС. Также в начале июля из-за дождей поднялись уровни нескольких рек в Сочи. Позднее непогода ушла в сторону Туапсинского района Краснодарского края, на территории шести муниципалитетов ввели режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, из-за дождей в Забайкальском крае оказались подтоплены сотни домов, а в Сретенском районе 23 июля рухнул железнодорожный мост.
https://radiosputnik.ria.ru/20210805/navodnenie-1744497073.html
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иркутск, ангара, амурская область, керчь
15:58 06.08.2021 (обновлено: 17:26 06.08.2021)
 
В Иркутске ввели режим ЧС

Из-за подтоплений грунтовыми водами на части территории Иркутска ввели режим чрезвычайной ситуации

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкПодтопленная в результате паводка улица в селе Баклаши Иркутской области
Подтопленная в результате паводка улица в селе Баклаши Иркутской области - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ИРКУТСК, 6 авг — РИА Новости. На части территории Иркутска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений грунтовыми водами и подъема уровня Ангары, сообщила пресс-служба администрации города.
Решение приняли на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
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Сейчас подтоплены не только земельные участки в садоводствах, но и частные дома.
Из-за повышенного сброса воды на ГЭС есть угроза подтопления и прибрежных территорий Иркутска. В готовность приведены более 900 человек и 300 единиц техники. Развернуты пункты временного размещения.
Муниципальные предприятия города проводят работу по защите линий связи, очистке ливневой канализации, водопропускных труб и созданию земляных валов. Кроме того, власти усилили экологический контроль, а также создали резервы горюче-смазочных материалов и запасы песчано-гравийной смеси.
Ранее сообщалось о режиме ЧС в селе Баклаши в Приангарье: там подтоплено около 80 участков. Откачка воды, отметили в пресс-службе районной администрации, ведется непрерывно.
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Сегодня сильный ночной ливень затопил несколько улиц в Екатеринбурге. Также подтопления фиксируются и в Амурской области. Из-за паводка без автомобильного сообщения в регионе остаются 11 населенных пунктов. Подтоплено 63 жилых дома и 388 приусадебных участков.
В середине июня мощный циклон обрушился на Крым, что привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы. Власти региона ввели режим ЧС. Также в начале июля из-за дождей поднялись уровни нескольких рек в Сочи. Позднее непогода ушла в сторону Туапсинского района Краснодарского края, на территории шести муниципалитетов ввели режим чрезвычайной ситуации.
Кроме того, из-за дождей в Забайкальском крае оказались подтоплены сотни домов, а в Сретенском районе 23 июля рухнул железнодорожный мост.
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ИркутскАнгараАмурская областьКерчь
 
 
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