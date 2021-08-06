https://ria.ru/20210806/irkutsk-1744710993.html
В Иркутске ввели режим ЧС
В Иркутске ввели режим ЧС - РИА Новости, 06.08.2021
В Иркутске ввели режим ЧС
На части территории Иркутска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений грунтовыми водами и подъема уровня Ангары, сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T15:58
2021-08-06T15:58
2021-08-06T17:26
иркутск
ангара
амурская область
керчь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744731387_0:187:3232:2005_1920x0_80_0_0_c5de4e1e978ac51d46ec5d39cc6f396c.jpg
ИРКУТСК, 6 авг — РИА Новости. На части территории Иркутска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений грунтовыми водами и подъема уровня Ангары, сообщила пресс-служба администрации города.Решение приняли на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.Сейчас подтоплены не только земельные участки в садоводствах, но и частные дома. Из-за повышенного сброса воды на ГЭС есть угроза подтопления и прибрежных территорий Иркутска. В готовность приведены более 900 человек и 300 единиц техники. Развернуты пункты временного размещения.Муниципальные предприятия города проводят работу по защите линий связи, очистке ливневой канализации, водопропускных труб и созданию земляных валов. Кроме того, власти усилили экологический контроль, а также создали резервы горюче-смазочных материалов и запасы песчано-гравийной смеси.Ранее сообщалось о режиме ЧС в селе Баклаши в Приангарье: там подтоплено около 80 участков. Откачка воды, отметили в пресс-службе районной администрации, ведется непрерывно.Сегодня сильный ночной ливень затопил несколько улиц в Екатеринбурге. Также подтопления фиксируются и в Амурской области. Из-за паводка без автомобильного сообщения в регионе остаются 11 населенных пунктов. Подтоплено 63 жилых дома и 388 приусадебных участков.В середине июня мощный циклон обрушился на Крым, что привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы. Власти региона ввели режим ЧС. Также в начале июля из-за дождей поднялись уровни нескольких рек в Сочи. Позднее непогода ушла в сторону Туапсинского района Краснодарского края, на территории шести муниципалитетов ввели режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, из-за дождей в Забайкальском крае оказались подтоплены сотни домов, а в Сретенском районе 23 июля рухнул железнодорожный мост.
https://radiosputnik.ria.ru/20210805/navodnenie-1744497073.html
https://ria.ru/20210803/liven-1744104694.html
https://ria.ru/20210617/podtopleniya-1737406730.html
иркутск
ангара
амурская область
керчь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744731387_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_ffc0857f4ca7d665653addc01da553e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутск, ангара, амурская область, керчь
15:58 06.08.2021 (обновлено: 17:26 06.08.2021)
В Иркутске ввели режим ЧС
Из-за подтоплений грунтовыми водами на части территории Иркутска ввели режим чрезвычайной ситуации
ИРКУТСК, 6 авг — РИА Новости.
На части территории Иркутска
ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений грунтовыми водами и подъема уровня Ангары
, сообщила пресс-служба администрации города.
Решение приняли на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Сейчас подтоплены не только земельные участки в садоводствах, но и частные дома.
Из-за повышенного сброса воды на ГЭС есть угроза подтопления и прибрежных территорий Иркутска. В готовность приведены более 900 человек и 300 единиц техники. Развернуты пункты временного размещения.
Муниципальные предприятия города проводят работу по защите линий связи, очистке ливневой канализации, водопропускных труб и созданию земляных валов. Кроме того, власти усилили экологический контроль, а также создали резервы горюче-смазочных материалов и запасы песчано-гравийной смеси.
Ранее сообщалось о режиме ЧС в селе Баклаши в Приангарье: там подтоплено около 80 участков. Откачка воды, отметили в пресс-службе районной администрации, ведется непрерывно.
Сегодня сильный ночной ливень затопил несколько улиц в Екатеринбурге
. Также подтопления фиксируются и в Амурской области
. Из-за паводка без автомобильного сообщения в регионе остаются 11 населенных пунктов. Подтоплено 63 жилых дома и 388 приусадебных участков.
В середине июня мощный циклон обрушился на Крым, что привело к подтоплению Керчи
и Ялты
. Стихия затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы
. Власти региона ввели режим ЧС. Также в начале июля из-за дождей поднялись уровни нескольких рек в Сочи
. Позднее непогода ушла в сторону Туапсинского района Краснодарского края
, на территории шести муниципалитетов ввели режим чрезвычайной ситуации.
Кроме того, из-за дождей в Забайкальском крае
оказались подтоплены сотни домов, а в Сретенском районе
23 июля рухнул железнодорожный мост.