https://ria.ru/20210806/irkutsk-1744710993.html

В Иркутске ввели режим ЧС

В Иркутске ввели режим ЧС - РИА Новости, 06.08.2021

В Иркутске ввели режим ЧС

На части территории Иркутска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений грунтовыми водами и подъема уровня Ангары, сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T15:58

2021-08-06T15:58

2021-08-06T17:26

иркутск

ангара

амурская область

керчь

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ИРКУТСК, 6 авг — РИА Новости. На части территории Иркутска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений грунтовыми водами и подъема уровня Ангары, сообщила пресс-служба администрации города.Решение приняли на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.Сейчас подтоплены не только земельные участки в садоводствах, но и частные дома. Из-за повышенного сброса воды на ГЭС есть угроза подтопления и прибрежных территорий Иркутска. В готовность приведены более 900 человек и 300 единиц техники. Развернуты пункты временного размещения.Муниципальные предприятия города проводят работу по защите линий связи, очистке ливневой канализации, водопропускных труб и созданию земляных валов. Кроме того, власти усилили экологический контроль, а также создали резервы горюче-смазочных материалов и запасы песчано-гравийной смеси.Ранее сообщалось о режиме ЧС в селе Баклаши в Приангарье: там подтоплено около 80 участков. Откачка воды, отметили в пресс-службе районной администрации, ведется непрерывно.Сегодня сильный ночной ливень затопил несколько улиц в Екатеринбурге. Также подтопления фиксируются и в Амурской области. Из-за паводка без автомобильного сообщения в регионе остаются 11 населенных пунктов. Подтоплено 63 жилых дома и 388 приусадебных участков.В середине июня мощный циклон обрушился на Крым, что привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы. Власти региона ввели режим ЧС. Также в начале июля из-за дождей поднялись уровни нескольких рек в Сочи. Позднее непогода ушла в сторону Туапсинского района Краснодарского края, на территории шести муниципалитетов ввели режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, из-за дождей в Забайкальском крае оказались подтоплены сотни домов, а в Сретенском районе 23 июля рухнул железнодорожный мост.

https://radiosputnik.ria.ru/20210805/navodnenie-1744497073.html

https://ria.ru/20210803/liven-1744104694.html

https://ria.ru/20210617/podtopleniya-1737406730.html

иркутск

ангара

амурская область

керчь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иркутск, ангара, амурская область, керчь