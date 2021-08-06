https://ria.ru/20210806/irkutsk-1744709969.html

В Иркутске ввели режим ЧС

В Иркутске ввели режим ЧС - РИА Новости, 06.08.2021

В Иркутске ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен на части территории Иркутска из-за подтоплений грунтовыми водами и подъемом уровня Ангары, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T15:55

2021-08-06T15:55

2021-08-06T15:55

происшествия

иркутск

ангара

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ИРКУТСК, 6 авг – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен на части территории Иркутска из-за подтоплений грунтовыми водами и подъемом уровня Ангары, сообщает пресс-служба администрации города."В Иркутске на части территорий введен режим чрезвычайной ситуации. Это связано с высоким уровнем грунтовых вод и реки Ангары. Такое решение было принято на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Иркутска", - говорится в сообщении.На текущий момент грунтовыми водами подтоплены не только земельные участки в садоводствах разных районов города, но и частные дома. В связи с повышенным сбросом воды на Иркутской ГЭС есть угроза подтопления и прибрежных территорий Иркутска. В готовность приведены более 900 человек и 300 единиц техники. Развернуты пункты временного размещения.Муниципальные предприятия города проводят работу по обеспечению защиты линий связи, очистке ливневой канализации, водопропускных труб, созданию земляных валов. Кроме того, усилен экологический контроль, приведена в готовность техника, созданы резервы горюче-смазочных материалов, запасов песчано-гравийной смеси для проведения инженерной защиты.

https://ria.ru/20210727/sochi-1743150527.html

иркутск

ангара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иркутск, ангара