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В Иркутске ввели режим ЧС
В Иркутске ввели режим ЧС - РИА Новости, 06.08.2021
В Иркутске ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации введен на части территории Иркутска из-за подтоплений грунтовыми водами и подъемом уровня Ангары, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T15:55
2021-08-06T15:55
происшествия
иркутск
ангара
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ИРКУТСК, 6 авг – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен на части территории Иркутска из-за подтоплений грунтовыми водами и подъемом уровня Ангары, сообщает пресс-служба администрации города."В Иркутске на части территорий введен режим чрезвычайной ситуации. Это связано с высоким уровнем грунтовых вод и реки Ангары. Такое решение было принято на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Иркутска", - говорится в сообщении.На текущий момент грунтовыми водами подтоплены не только земельные участки в садоводствах разных районов города, но и частные дома. В связи с повышенным сбросом воды на Иркутской ГЭС есть угроза подтопления и прибрежных территорий Иркутска. В готовность приведены более 900 человек и 300 единиц техники. Развернуты пункты временного размещения.Муниципальные предприятия города проводят работу по обеспечению защиты линий связи, очистке ливневой канализации, водопропускных труб, созданию земляных валов. Кроме того, усилен экологический контроль, приведена в готовность техника, созданы резервы горюче-смазочных материалов, запасов песчано-гравийной смеси для проведения инженерной защиты.
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происшествия, иркутск, ангара
15:55 06.08.2021
 
В Иркутске ввели режим ЧС

В Иркутске ввели режим ЧС из-за подтоплений грунтовыми водами и подъемом уровня Ангары

© РИА Новости / Владимир Иванов / Перейти в фотобанкПанорама Иркутска
Панорама Иркутска - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Владимир Иванов
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ИРКУТСК, 6 авг – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен на части территории Иркутска из-за подтоплений грунтовыми водами и подъемом уровня Ангары, сообщает пресс-служба администрации города.
Иркутске на части территорий введен режим чрезвычайной ситуации. Это связано с высоким уровнем грунтовых вод и реки Ангары. Такое решение было принято на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Иркутска", - говорится в сообщении.
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На текущий момент грунтовыми водами подтоплены не только земельные участки в садоводствах разных районов города, но и частные дома. В связи с повышенным сбросом воды на Иркутской ГЭС есть угроза подтопления и прибрежных территорий Иркутска. В готовность приведены более 900 человек и 300 единиц техники. Развернуты пункты временного размещения.
Муниципальные предприятия города проводят работу по обеспечению защиты линий связи, очистке ливневой канализации, водопропускных труб, созданию земляных валов. Кроме того, усилен экологический контроль, приведена в готовность техника, созданы резервы горюче-смазочных материалов, запасов песчано-гравийной смеси для проведения инженерной защиты.
 
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