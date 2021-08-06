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https://ria.ru/20210806/ipoteka-1744772864.html
Путин объявил о льготной ипотеке на ИЖС
Путин объявил о льготной ипотеке на ИЖС - РИА Новости, 07.08.2021
Путин объявил о льготной ипотеке на ИЖС
Льготная ипотека для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) должна быть введена, решение можно считать уже принятым, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-06T21:09
2021-08-07T05:34
россия
владимир путин
марат хуснуллин
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ДЕРЕВНЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ (Башкирия), 6 авг - РИА Новости. Льготная ипотека для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) должна быть введена, решение можно считать уже принятым, заявил президент России Владимир Путин."Что касается (льготной ипотеки - ред.) на строительство ИЖС, то да, я считаю, что и это нужно сделать, Правительство имеет такое поручение, и можно считать, что решение уже принято. Причем по двум направлениям она может быть использована, эта льготная ипотека - и для приобретения жилья, дома индивидуального, и для строительства", - сказал он в ходе общения с работниками и строителями завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" группы компаний "Ласселсбергер".В июле вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании с Путиным пообещал, что ипотечный продукт для индивидуального жилищного строительства будет запущен до конца года.
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россия, владимир путин, марат хуснуллин
21:09 06.08.2021 (обновлено: 05:34 07.08.2021)
 
Путин объявил о льготной ипотеке на ИЖС

Президент России Путин: решение о льготной ипотеке на ИЖС уже принято

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ДЕРЕВНЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ (Башкирия), 6 авг - РИА Новости. Льготная ипотека для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) должна быть введена, решение можно считать уже принятым, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается (льготной ипотеки - ред.) на строительство ИЖС, то да, я считаю, что и это нужно сделать, Правительство имеет такое поручение, и можно считать, что решение уже принято. Причем по двум направлениям она может быть использована, эта льготная ипотека - и для приобретения жилья, дома индивидуального, и для строительства", - сказал он в ходе общения с работниками и строителями завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" группы компаний "Ласселсбергер".
В июле вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании с Путиным пообещал, что ипотечный продукт для индивидуального жилищного строительства будет запущен до конца года.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области Олегом Мельниченко - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
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