Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210806/immunitet-1744722226.html
В Минздраве назвали сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19
В Минздраве назвали сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19 - РИА Новости, 06.08.2021
В Минздраве назвали сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19
Формирования коллективного иммунитета от коронавируса удастся достичь в ближайшее время, заявил первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T16:46
2021-08-06T20:01
распространение коронавируса
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
виктор фисенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743450150_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_2f7e188d3a31c0490097f735d09e9492.jpg
СОЛНЕЧНОГОРСК, 6 авг — РИА Новости. Формирования коллективного иммунитета от коронавируса удастся достичь в ближайшее время, заявил первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко."Я думаю, что это вопрос буквально нескольких месяцев, но это зависит и от нас с вами", — сказал он, отвечая на вопрос, когда может быть достигнута иммунная прослойка в 80-90 процентов.За минувшие сутки в России выявили 22 660 новых случаев COVID-19. Умерли 792 пациента, выписали после лечения 20 141.Всего за время эпидемии в России заразились коронавирусом 6 402 564 человека, из них 163 301 скончался, 5 720 353 пациента вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число заболевших превысило 200,1 миллиона, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их уже почти 201 миллион. Более 4,2 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
https://ria.ru/20210806/preimuschestvo-1744668320.html
https://ria.ru/20210721/immunitet-1742250802.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743450150_360:0:3091:2048_1920x0_80_0_0_1cd133f3cae7d14f4278bb24a2f66fc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, виктор фисенко
16:46 06.08.2021 (обновлено: 20:01 06.08.2021)
 
В Минздраве назвали сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19

Замглавы Минздрава Фисенко: достижение иммунитета к COVID-19 в 80-90% — вопрос нескольких месяцев

© РИА Новости / Алексей МайшевПосетители делают прививки в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Посетители делают прививки в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
СОЛНЕЧНОГОРСК, 6 авг — РИА Новости. Формирования коллективного иммунитета от коронавируса удастся достичь в ближайшее время, заявил первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко.
"Я думаю, что это вопрос буквально нескольких месяцев, но это зависит и от нас с вами", — сказал он, отвечая на вопрос, когда может быть достигнута иммунная прослойка в 80-90 процентов.
Посетитель делает прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
Вчера, 13:15Распространение коронавируса
Врач назвал преимущество, которое есть только у вакцинированных от COVID-19
За минувшие сутки в России выявили 22 660 новых случаев COVID-19. Умерли 792 пациента, выписали после лечения 20 141.
Всего за время эпидемии в России заразились коронавирусом 6 402 564 человека, из них 163 301 скончался, 5 720 353 пациента вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число заболевших превысило 200,1 миллиона, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их уже почти 201 миллион. Более 4,2 миллиона человек спасти не удалось.
Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 17:33Распространение коронавируса
Голикова назвала регионы, наиболее близкие к коллективному иммунитету
 
Распространение коронавирусаМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВиктор Фисенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:41На Украине назвали единственный способ "вернуть" Крым
05:30Россияне подали почти две тысячи заявок на получение "арктического гектара"
05:26Экс-депутат Рады рассказал о плане по разделу Украины
04:07Брат владельца "ПСЖ" заявил о завершении переговоров с Месси
03:55Источник: Узбекистан применил российские дроны на учениях близ Афганистана
03:15Эксперт объяснил, как повысить доход на бирже без лишних вложений
03:13Марсоход Perseverance не смог собрать образец марсианского грунта
03:10Эпидемиолог назвала группы риска развития постковидного синдрома
03:05Источники назвали дату следующего пуска "Союза" с космодрома Восточный
03:01СМИ: в Пакистане 106-летняя женщина вылечилась от дельта-штамма COVID-19
02:39Историк рассказал о реакции нацистов на первую бомбардировку Берлина
02:17Глава МИД Швеции раскрыла российским пранкерам гостайну, пишет СМИ
02:16В Абхазию доставили первую партию "Спутника Лайт"
02:15Юрист рассказал, чем может обернуться отказ от наследства
02:15Отрава вместо деликатеса? Шеф-повар рассказал об ошибке россиян на кухне
02:11Антонов оценил заявление Госдепа о наблюдателях ОБСЕ на выборах в Госдуму
01:56Приговор по делу Baring Vostok разочаровал европейское бизнес-сообщество
01:48Антонов обвинил Запад в ведении кампании против российских вакцин
01:39САНА: США перевезли 40 боевиков ИГ* из тюрем на свою базу в Сирии
01:15Россиян предупредили об опасности скриншотов
Лента новостейМолния