https://ria.ru/20210806/immunitet-1744722226.html

В Минздраве назвали сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19

В Минздраве назвали сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19 - РИА Новости, 06.08.2021

В Минздраве назвали сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19

Формирования коллективного иммунитета от коронавируса удастся достичь в ближайшее время, заявил первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T16:46

2021-08-06T16:46

2021-08-06T20:01

распространение коронавируса

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

виктор фисенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743450150_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_2f7e188d3a31c0490097f735d09e9492.jpg

СОЛНЕЧНОГОРСК, 6 авг — РИА Новости. Формирования коллективного иммунитета от коронавируса удастся достичь в ближайшее время, заявил первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко."Я думаю, что это вопрос буквально нескольких месяцев, но это зависит и от нас с вами", — сказал он, отвечая на вопрос, когда может быть достигнута иммунная прослойка в 80-90 процентов.За минувшие сутки в России выявили 22 660 новых случаев COVID-19. Умерли 792 пациента, выписали после лечения 20 141.Всего за время эпидемии в России заразились коронавирусом 6 402 564 человека, из них 163 301 скончался, 5 720 353 пациента вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число заболевших превысило 200,1 миллиона, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их уже почти 201 миллион. Более 4,2 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.

https://ria.ru/20210806/preimuschestvo-1744668320.html

https://ria.ru/20210721/immunitet-1742250802.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, виктор фисенко