https://ria.ru/20210806/immunitet-1744722226.html
В Минздраве назвали сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19
В Минздраве назвали сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19 - РИА Новости, 06.08.2021
В Минздраве назвали сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19
Формирования коллективного иммунитета от коронавируса удастся достичь в ближайшее время, заявил первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T16:46
2021-08-06T16:46
2021-08-06T20:01
распространение коронавируса
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
виктор фисенко
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 6 авг — РИА Новости. Формирования коллективного иммунитета от коронавируса удастся достичь в ближайшее время, заявил первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко."Я думаю, что это вопрос буквально нескольких месяцев, но это зависит и от нас с вами", — сказал он, отвечая на вопрос, когда может быть достигнута иммунная прослойка в 80-90 процентов.За минувшие сутки в России выявили 22 660 новых случаев COVID-19. Умерли 792 пациента, выписали после лечения 20 141.Всего за время эпидемии в России заразились коронавирусом 6 402 564 человека, из них 163 301 скончался, 5 720 353 пациента вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число заболевших превысило 200,1 миллиона, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их уже почти 201 миллион. Более 4,2 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
https://ria.ru/20210806/preimuschestvo-1744668320.html
https://ria.ru/20210721/immunitet-1742250802.html
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, виктор фисенко
16:46 06.08.2021 (обновлено: 20:01 06.08.2021)
В Минздраве назвали сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19
Замглавы Минздрава Фисенко: достижение иммунитета к COVID-19 в 80-90% — вопрос нескольких месяцев