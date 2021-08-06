https://ria.ru/20210806/granitsa-1744691821.html

Белоруссия разместила дополнительные войска на границе с Литвой

Белоруссия разместила дополнительные войска на границе с Литвой - РИА Новости, 06.08.2021

Белоруссия разместила дополнительные войска на границе с Литвой

Белоруссия на протяжении всего участка границы с Литвой разместила мобильные тактические резервы погрангрупп и отрядов, дополнительно экипированные для решения... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T14:55

2021-08-06T14:55

2021-08-06T14:55

в мире

литва

белоруссия

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 6 авг - РИА Новости. Белоруссия на протяжении всего участка границы с Литвой разместила мобильные тактические резервы погрангрупп и отрядов, дополнительно экипированные для решения поставленных задач, заявил РИА Новости в пятницу официальный представитель Госпогранкомитета (ГПК) республики Антон Бычковский.Четвертого августа Бычковский сообщил РИА Новости, что ночью на границе с Литвой был обнаружен мигрант в тяжелом физическом состоянии, который впоследствии скончался. Умерший был гражданином Ирака. СК Белоруссии завел уголовное дело по статье "убийство". После смерти мигранта по поручению президента Александра Лукашенко охрана госграницы республики была усилена. Как отмечал Лукашенко, белорусское население должно чувствовать себя спокойно в ситуации выдворения сопредельными странами нелегалов через официальные пропускные пункты."На протяжении всего участка государственной границы с Литвой используются мобильные тактические резервы пограничных групп и отрядов, дополнительно экипированные для решения поставленных задач... С учетом складывающейся обстановки, когда литовская сторона организованно доставляет к нашей границе иностранцев, стремящихся получить убежище в странах Евросоюза, а также в целях недопущения провокаций со стороны Литвы, органы пограничной службы задействовали все необходимые силы и средства для предотвращения незаконного пересечения границы Республики Беларусь", - сказал Бычковский.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, в этой связи власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".За последние дни ситуация на литовско-белорусской границе обострилась. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой на сопредельную территорию, при этом многие из них, в основном граждане Ирака, имели телесные повреждения.Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в связи с заявлением Минска о смерти мигранта из Ирака утверждал, что ни один из нелегалов в Литве не был ранен, ни в кого не стреляли.

https://ria.ru/20210805/lukashenko-1744465635.html

https://ria.ru/20210803/adomenas-1744238079.html

литва

белоруссия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, литва, белоруссия, минск, александр лукашенко