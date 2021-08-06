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В Госдуме предложили включить службу в армии в страховой стаж
В Госдуме предложили включить службу в армии в страховой стаж - РИА Новости, 06.08.2021
В Госдуме предложили включить службу в армии в страховой стаж
Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект о включении в страховой стаж периода прохождения срочной службы в армии для... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T19:00
2021-08-06T19:09
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект о включении в страховой стаж периода прохождения срочной службы в армии для досрочного выхода на пенсию, документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.Ранее с такой инициативой выступила и "Единая Россия". Как сообщалось в официальном Telegram-канале фракции, сейчас единороссы разрабатывают соответствующий законопроект, он может быть рассмотрен правительством до сентябрьских выборов в Госдуму.Как указано в пояснительной записке, документом предлагается внести изменение в закон "О страховых пенсиях", согласно которому в страховой стаж для возможности назначения пенсии досрочно предлагается включать период прохождения военной службы по призыву.По мнению авторов законопроекта, отсутствие такой возможности вызывает социальную напряженность среди граждан, ставя в неравное положение лиц, выполнивших свой конституционный долг по защите Отечества, и лиц, не проходивших военную службу по призыву, в том числе уклонявшихся от нее.
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единая россия, госдума рф, лдпр
19:00 06.08.2021 (обновлено: 19:09 06.08.2021)
 
В Госдуме предложили включить службу в армии в страховой стаж

В Госдуму внесли проект о включении службы в армии в страховой стаж для досрочной пенсии

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект о включении в страховой стаж периода прохождения срочной службы в армии для досрочного выхода на пенсию, документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
Ранее с такой инициативой выступила и "Единая Россия". Как сообщалось в официальном Telegram-канале фракции, сейчас единороссы разрабатывают соответствующий законопроект, он может быть рассмотрен правительством до сентябрьских выборов в Госдуму.
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В Госдуму внесли проект о снижении расходов на оплату коммунальных услуг
Как указано в пояснительной записке, документом предлагается внести изменение в закон "О страховых пенсиях", согласно которому в страховой стаж для возможности назначения пенсии досрочно предлагается включать период прохождения военной службы по призыву.
По мнению авторов законопроекта, отсутствие такой возможности вызывает социальную напряженность среди граждан, ставя в неравное положение лиц, выполнивших свой конституционный долг по защите Отечества, и лиц, не проходивших военную службу по призыву, в том числе уклонявшихся от нее.
 
Единая РоссияГосдума РФЛДПР
 
 
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