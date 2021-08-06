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Спикера томского парламента, путающую слова гимна, сняли на видео
Спикера томского парламента, путающую слова гимна, сняли на видео - РИА Новости, 06.08.2021
Спикера томского парламента, путающую слова гимна, сняли на видео
Начальник пресс-службы томской областной думы Дмитрий Сергеев заявил РИА Новости, что не знает источника опубликованного в Сети видео, на котором спикер... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T13:01
2021-08-06T13:01
2021-08-06T14:42
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НОВОСИБИРСК, 6 авг — РИА Новости. Начальник пресс-службы томской областной думы Дмитрий Сергеев заявил РИА Новости, что не знает источника опубликованного в Сети видео, на котором спикер парламента Оксана Козловская перепутала слова российского гимна.Ранее в Telegram-каналах и ряде СМИ появился ролик с чиновницей, которая "забыла" выключить микрофон во время исполнения, а также ошибалась в строчках песни.Сергеев заявил, что на опубликованном на сайте облдумы видео показано, как гимн звучал на сессии парламента. На записи из-за громкой музыки нельзя разобрать слов Козловской и других депутатов. Представитель пресс-службы также подчеркнул, что в тот момент находился рядом с оператором."И ничего из того, что я увидел в Telegram-каналах, я не готов подтвердить никаким образом, присутствуя там лично. Откуда это взялось в "тележках", очевидно, вопрос к самим "тележкам", к их источникам", — сказал он.Сергеев отметил, что не знает источника происхождения ролика, поэтому ничего не может сказать о нем.
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Не задалось: неполадки и ошибки при исполнении гимна в томской облдуме
В областной думе на последнем заседании возникли неполадки с воспроизведением гимна Российской Федерации, а потом спикер думы Оксана Козловская перепутала слова
2021-08-06T13:01
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общество, томская область, томск, россия
13:01 06.08.2021 (обновлено: 14:42 06.08.2021)
Спикера томского парламента, путающую слова гимна, сняли на видео
В Сеть попало видео, где спикер томского парламента Козловская путает слова гимна
НОВОСИБИРСК, 6 авг — РИА Новости. Начальник пресс-службы томской областной думы Дмитрий Сергеев заявил РИА Новости, что не знает источника опубликованного в Сети видео, на котором спикер парламента Оксана Козловская перепутала слова российского гимна.
Ранее в Telegram-каналах и ряде СМИ появился ролик с чиновницей, которая "забыла" выключить микрофон во время исполнения, а также ошибалась в строчках песни.
Сергеев заявил, что на опубликованном на сайте облдумы
видео показано, как гимн звучал на сессии парламента. На записи из-за громкой музыки нельзя разобрать слов Козловской и других депутатов. Представитель пресс-службы также подчеркнул, что в тот момент находился рядом с оператором.
"И ничего из того, что я увидел в Telegram-каналах, я не готов подтвердить никаким образом, присутствуя там лично. Откуда это взялось в "тележках", очевидно, вопрос к самим "тележкам", к их источникам", — сказал он.
Сергеев отметил, что не знает источника происхождения ролика, поэтому ничего не может сказать о нем.