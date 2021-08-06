https://ria.ru/20210806/gimn-1744664773.html

Спикера томского парламента, путающую слова гимна, сняли на видео

Спикера томского парламента, путающую слова гимна, сняли на видео - РИА Новости, 06.08.2021

Спикера томского парламента, путающую слова гимна, сняли на видео

Начальник пресс-службы томской областной думы Дмитрий Сергеев заявил РИА Новости, что не знает источника опубликованного в Сети видео, на котором спикер... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T13:01

2021-08-06T13:01

2021-08-06T14:42

общество

томская область

томск

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744671190_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_c2ca1b20ea08f34fa8ef7b5a2d4823b1.jpg

НОВОСИБИРСК, 6 авг — РИА Новости. Начальник пресс-службы томской областной думы Дмитрий Сергеев заявил РИА Новости, что не знает источника опубликованного в Сети видео, на котором спикер парламента Оксана Козловская перепутала слова российского гимна.Ранее в Telegram-каналах и ряде СМИ появился ролик с чиновницей, которая "забыла" выключить микрофон во время исполнения, а также ошибалась в строчках песни.Сергеев заявил, что на опубликованном на сайте облдумы видео показано, как гимн звучал на сессии парламента. На записи из-за громкой музыки нельзя разобрать слов Козловской и других депутатов. Представитель пресс-службы также подчеркнул, что в тот момент находился рядом с оператором."И ничего из того, что я увидел в Telegram-каналах, я не готов подтвердить никаким образом, присутствуя там лично. Откуда это взялось в "тележках", очевидно, вопрос к самим "тележкам", к их источникам", — сказал он.Сергеев отметил, что не знает источника происхождения ролика, поэтому ничего не может сказать о нем.

https://ria.ru/20210726/chinovnik-1742994968.html

томская область

томск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Не задалось: неполадки и ошибки при исполнении гимна в томской облдуме В областной думе на последнем заседании возникли неполадки с воспроизведением гимна Российской Федерации, а потом спикер думы Оксана Козловская перепутала слова 2021-08-06T13:01 true PT2M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, томская область, томск, россия